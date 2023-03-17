https://ria.ru/20230317/plen-1858527006.html

В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих

В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023

В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих

Около 40 военных из Луганской народной республики возвращаются домой после украинского плена, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:19

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

виктория сердюкова

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Около 40 военных из Луганской народной республики возвращаются домой после украинского плена, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. "Тридцать восемь военнослужащих Луганской народной республики, освобожденных из украинского плена, в сопровождении представителей республиканских властей уже подъезжают к Луганщине", - заявил в своем официальном телеграм-канале Пасечник. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что освобожденные бойцы прошли комплексное медицинское обследование на территории другого субъекта РФ. "После первичного осмотра врачей и оказания им экстренной медицинской помощи, в сопровождении моих представителей, домой возвращаются 38 военнослужащих, большинство которых возвращены в результате состоявшегося 07.03.2023 обмена с украинской стороной. Очень скоро они встретятся со своими родными", - написала Сердюкова в своем официальном телеграм-канале.

https://ria.ru/20230217/obmen-1852709049.html

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Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, виктория сердюкова, ситуация в днр и лнр