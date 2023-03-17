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В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:19 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/plen-1858527006.html
В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих
В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023
В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих
Около 40 военных из Луганской народной республики возвращаются домой после украинского плена, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:19
2023-03-17T11:19
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
виктория сердюкова
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Около 40 военных из Луганской народной республики возвращаются домой после украинского плена, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. "Тридцать восемь военнослужащих Луганской народной республики, освобожденных из украинского плена, в сопровождении представителей республиканских властей уже подъезжают к Луганщине", - заявил в своем официальном телеграм-канале Пасечник. Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что освобожденные бойцы прошли комплексное медицинское обследование на территории другого субъекта РФ. "После первичного осмотра врачей и оказания им экстренной медицинской помощи, в сопровождении моих представителей, домой возвращаются 38 военнослужащих, большинство которых возвращены в результате состоявшегося 07.03.2023 обмена с украинской стороной. Очень скоро они встретятся со своими родными", - написала Сердюкова в своем официальном телеграм-канале.
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безопасность, здоровье - общество, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, виктория сердюкова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Виктория Сердюкова, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР возвращаются из плена 38 военнослужащих

Пасечник заявил, что 38 военных из ЛНР возвращаются домой после украинского плена

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Около 40 военных из Луганской народной республики возвращаются домой после украинского плена, сообщил временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих.
"Тридцать восемь военнослужащих Луганской народной республики, освобожденных из украинского плена, в сопровождении представителей республиканских властей уже подъезжают к Луганщине", - заявил в своем официальном телеграм-канале Пасечник.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что освобожденные бойцы прошли комплексное медицинское обследование на территории другого субъекта РФ. "После первичного осмотра врачей и оказания им экстренной медицинской помощи, в сопровождении моих представителей, домой возвращаются 38 военнослужащих, большинство которых возвращены в результате состоявшегося 07.03.2023 обмена с украинской стороной. Очень скоро они встретятся со своими родными", - написала Сердюкова в своем официальном телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВиктория СердюковаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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