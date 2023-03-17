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В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023
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15:39 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/peregovory-1858626109.html
В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:39
2023-03-17T15:39
политика
россия
дмитрий медведев
сергей лавров
дмитрий чернышенко
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роскосмоса Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев примут участие в первом раунде российско-китайских переговорах, которые пройдут 21 марта, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "У нас намечено с учётом важности визита большое представительство... Переговоры в узком составе - в них предполагается участие Медведева, Лаврова, Чернышенко, Шойгу, я буду участвовать, Набиуллина, Шугаев, Борисов и посол Моргулов. Круг участников позволяет подсказать, какие темы могут быть затронуты", - рассказал Ушаков журналистам. В переговорах в расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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политика, россия, дмитрий медведев, сергей лавров, дмитрий чернышенко, китай, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Кремле рассказали, кто примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: в переговорах с Си Цзиньпином примут участие Медведев, Лавров, Шойгу и другие

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр обороны Сергей Шойгу, глава Роскосмоса Юрий Борисов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев примут участие в первом раунде российско-китайских переговорах, которые пройдут 21 марта, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"У нас намечено с учётом важности визита большое представительство... Переговоры в узком составе - в них предполагается участие Медведева, Лаврова, Чернышенко, Шойгу, я буду участвовать, Набиуллина, Шугаев, Борисов и посол Моргулов. Круг участников позволяет подсказать, какие темы могут быть затронуты", - рассказал Ушаков журналистам.
В переговорах в расширенном составе также примут участие шесть вице-премьеров, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
В Китае объяснили, как Путин и Си Цзиньпин меняют мир
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ПолитикаРоссияДмитрий МедведевСергей ЛавровДмитрий ЧернышенкоКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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