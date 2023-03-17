Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании
© Фото : правительство Ленинградской областиЗаседание совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области
Заседание совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, данное направление работы обсуждалось в пятницу на заседании Совета почетных граждан при губернаторе Ленинградской области. Участники встречи активно поддержали идею президента РФ, который особо подчеркнул, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.
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"В сегодняшней ситуации нашей молодежи и школьникам особенно необходимо понятно рассказывать о сути происходящих событий. Наша задача - держать связь с молодежью, поддерживать духовное развитие, воспитывать любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. В Ленинградской области делается много в этом направлении. Только в 2022 году проведено около 100патриотических мероприятий с охватом в 50 тысяч человек. Необходимо как можно больше вовлекать молодых людей в наши общественные проекты. Ведь от того, как мы их воспитаем, будет зависеть сохранение курса страны, ее авторитет и дальнейшее развитие", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя заседание.
Глава региона подчеркнул, что в этом году Совету почетных граждан исполняется пять лет. За это время он зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган, который всегда дает своевременную оценку ситуации, помогает определять пути движения и направления развития.
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"На прошедшем заседании члены Совета рассмотрели вопросы деятельности в регионе недавно созданного отделения общественно-государственного объединения детей и молодежи "Движение первых", работу комитета по молодежной политике, комитета общего и профессионального образования, военного комиссариата и ДОСААФ по патриотическому воспитанию школьников и молодежи", – заключили в пресс-службе.