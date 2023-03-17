https://ria.ru/20230317/patriotizm-1858670219.html

Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании

Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании - РИА Новости, 17.03.2023

Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании

Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:48

2023-03-17T17:48

2023-03-17T17:48

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, данное направление работы обсуждалось в пятницу на заседании Совета почетных граждан при губернаторе Ленинградской области. Участники встречи активно поддержали идею президента РФ, который особо подчеркнул, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.Глава региона подчеркнул, что в этом году Совету почетных граждан исполняется пять лет. За это время он зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган, который всегда дает своевременную оценку ситуации, помогает определять пути движения и направления развития.

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ленинградская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, россия