Рейтинг@Mail.ru
Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/patriotizm-1858670219.html
Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании
Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании - РИА Новости, 17.03.2023
Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании
Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:48
2023-03-17T17:48
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858671407_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_72311fb62714ad722134605982cabd7d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, данное направление работы обсуждалось в пятницу на заседании Совета почетных граждан при губернаторе Ленинградской области. Участники встречи активно поддержали идею президента РФ, который особо подчеркнул, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.Глава региона подчеркнул, что в этом году Совету почетных граждан исполняется пять лет. За это время он зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган, который всегда дает своевременную оценку ситуации, помогает определять пути движения и направления развития.
https://ria.ru/20230126/klassy-1847712000.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858671407_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_43e8b69190774b4f8182ce71f4a06753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, александр дрозденко, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия

Власти Ленобласти сделают акцент на патриотическом воспитании

© Фото : правительство Ленинградской областиЗаседание совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области
Заседание совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Заседание совета Почетных граждан при губернаторе Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили в приоритет патриотическое воспитание подрастающего поколения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, данное направление работы обсуждалось в пятницу на заседании Совета почетных граждан при губернаторе Ленинградской области. Участники встречи активно поддержали идею президента РФ, который особо подчеркнул, что в России не может быть никакой другой национальной идеи, кроме патриотизма.
«
"В сегодняшней ситуации нашей молодежи и школьникам особенно необходимо понятно рассказывать о сути происходящих событий. Наша задача - держать связь с молодежью, поддерживать духовное развитие, воспитывать любовь к Родине и готовность встать на ее защиту. В Ленинградской области делается много в этом направлении. Только в 2022 году проведено около 100патриотических мероприятий с охватом в 50 тысяч человек. Необходимо как можно больше вовлекать молодых людей в наши общественные проекты. Ведь от того, как мы их воспитаем, будет зависеть сохранение курса страны, ее авторитет и дальнейшее развитие", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя заседание.
Глава региона подчеркнул, что в этом году Совету почетных граждан исполняется пять лет. За это время он зарекомендовал себя как эффективный консультативный орган, который всегда дает своевременную оценку ситуации, помогает определять пути движения и направления развития.
«
"На прошедшем заседании члены Совета рассмотрели вопросы деятельности в регионе недавно созданного отделения общественно-государственного объединения детей и молодежи "Движение первых", работу комитета по молодежной политике, комитета общего и профессионального образования, военного комиссариата и ДОСААФ по патриотическому воспитанию школьников и молодежи", – заключили в пресс-службе.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
В школах Ленобласти продолжат создавать инженерные классы
26 января, 20:03
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала