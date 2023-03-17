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Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС - РИА Новости, 17.03.2023
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19:28 17.03.2023 (обновлено: 19:31 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/order-1858702368.html
Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС
Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС - РИА Новости, 17.03.2023
Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС
Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:28
2023-03-17T19:31
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
международный уголовный суд
россия
владимир путин
мария львова-белова
андрей клишас
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге официальный представитель председателя Полина Кубиак, отвечая на вопрос о том, готов ли Короши встречаться с Путиным после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его "арест".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации."Россия – член ГА ООН – это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", - сказала Кубиак."Как председатель Генассамблеи председатель Чаба Короши представляет все страны-члены в Генассамблее. Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет". – добавила она.
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в мире, генеральная ассамблея оон, оон, международный уголовный суд, россия, владимир путин, мария львова-белова, андрей клишас
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный уголовный суд, Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Андрей Клишас
Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС

Глава Генассамблеи ООН Короши готов встречаться с Путиным несмотря на ордер МУС

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 мар – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге официальный представитель председателя Полина Кубиак, отвечая на вопрос о том, готов ли Короши встречаться с Путиным после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его "арест".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации.
"Россия – член ГА ООН – это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", - сказала Кубиак.
"Как председатель Генассамблеи председатель Чаба Короши представляет все страны-члены в Генассамблее. Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет". – добавила она.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому
Вчера, 19:02
 
В миреГенеральная Ассамблея ООНООНМеждународный уголовный судРоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаАндрей Клишас
 
 
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