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Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС

Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС - РИА Новости, 17.03.2023

Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС

Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:28

2023-03-17T19:28

2023-03-17T19:31

в мире

генеральная ассамблея оон

оон

международный уголовный суд

россия

владимир путин

мария львова-белова

андрей клишас

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши готов встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если тот этого захочет, заявила на брифинге официальный представитель председателя Полина Кубиак, отвечая на вопрос о том, готов ли Короши встречаться с Путиным после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его "арест".Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий, и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации."Россия – член ГА ООН – это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", - сказала Кубиак."Как председатель Генассамблеи председатель Чаба Короши представляет все страны-члены в Генассамблее. Председатель Короши по-прежнему желает говорить с президентом Путиным, если он этого захочет". – добавила она.

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в мире, генеральная ассамблея оон, оон, международный уголовный суд, россия, владимир путин, мария львова-белова, андрей клишас