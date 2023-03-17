https://ria.ru/20230317/opeka-1858551317.html
В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью
В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью - РИА Новости, 17.03.2023
В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью
Следствие в Смоленске возбудило дело о превышении должностных полномочий после того, как органы опеки отдали обнаруженную в подъезде трехлетнюю девочку на... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:20
2023-03-17T12:20
2023-03-17T12:20
происшествия
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БРЯНСК, 17 мар - РИА Новости. Следствие в Смоленске возбудило дело о превышении должностных полномочий после того, как органы опеки отдали обнаруженную в подъезде трехлетнюю девочку на воспитание в чужую семью, отказав родной бабушке, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Накануне в СМИ появилась публикация о том, что у жительницы Смоленской области органы опеки изъяли трехлетнюю дочь, которую летом она оставила дома одну на три дня. Сообщалось, что девочку обнаружили в подъезде, соседи вызвали полицию, ребенка изъяли, поместили в социально-реабилитационный центр и затем передали под опеку в другую семью в Подмосковье. Мать девочки считает действия опеки неправомерными и требует вернуть ребенка. Как пояснили РИА Новости в региональном СУСК, бабушка ребенка обращалась в органы опеки и пыталась сама взять опеку над девочкой, но ее проигнорировали. В результате следствие организовало проверку и возбудило уголовное дело. В ведомстве отметили, что действия должностных лиц управления опеки и попечительства администрации города Смоленска явно выходили за пределы их полномочий. Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20230315/risunok-1858032227.html
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РИА Новости
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В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью
СК в Смоленске возбудил дело после того, как органы опеки отдали ребенка в чужую семью