https://ria.ru/20230317/opeka-1858551317.html

В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью

В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью - РИА Новости, 17.03.2023

В Смоленске завели дело после передачи органами опеки ребенка в чужую семью

Следствие в Смоленске возбудило дело о превышении должностных полномочий после того, как органы опеки отдали обнаруженную в подъезде трехлетнюю девочку на... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:20

2023-03-17T12:20

2023-03-17T12:20

происшествия

смоленск

россия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

дети

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БРЯНСК, 17 мар - РИА Новости. Следствие в Смоленске возбудило дело о превышении должностных полномочий после того, как органы опеки отдали обнаруженную в подъезде трехлетнюю девочку на воспитание в чужую семью, отказав родной бабушке, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. Накануне в СМИ появилась публикация о том, что у жительницы Смоленской области органы опеки изъяли трехлетнюю дочь, которую летом она оставила дома одну на три дня. Сообщалось, что девочку обнаружили в подъезде, соседи вызвали полицию, ребенка изъяли, поместили в социально-реабилитационный центр и затем передали под опеку в другую семью в Подмосковье. Мать девочки считает действия опеки неправомерными и требует вернуть ребенка. Как пояснили РИА Новости в региональном СУСК, бабушка ребенка обращалась в органы опеки и пыталась сама взять опеку над девочкой, но ее проигнорировали. В результате следствие организовало проверку и возбудило уголовное дело. В ведомстве отметили, что действия должностных лиц управления опеки и попечительства администрации города Смоленска явно выходили за пределы их полномочий. Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела по поручению Председателя СК России находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20230315/risunok-1858032227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, смоленск, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дети