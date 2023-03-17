https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html

Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение

Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение - РИА Новости, 17.03.2023

Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение

"Прыжок к свободе" Рудольфа Нуреева был мировой сенсацией. Однако Франция не спешила предоставлять убежище звезде балета, а сам он тосковал по родине. В Москве... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:17

культура

рудольф нуреев

гранд-опера

ссср

париж

звезды

комитет государственной безопасности ссср

вич

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Павел Сурков. "Прыжок к свободе" Рудольфа Нуреева был мировой сенсацией. Однако Франция не спешила предоставлять убежище звезде балета, а сам он тосковал по родине. В Москве и других городах России в эти дни проходят "Нуреевские сезоны". Хореографу и дирижеру 17 марта исполнилось бы 85 лет."Предатель родины": побег из СССР в Европу Шестнадцатого июня 1961 года труппа Театра оперы и балета имени Кирова — главный балетный коллектив Ленинграда — находилась на гастролях в Париже. Среди артистов, прилетевших покорять французскую столицу, был и всемирно известный танцовщик Рудольф Нуреев. Всесильный КГБ не хотел включать его в состав гастрольной труппы, но принимающая сторона настояла на том, чтобы он приехал. В Париже Нуреев гулял по улицам в обществе французских коллег и как-то подозрительно пристально изучал столицу капиталистической страны. Начальство распорядилось снять его с гастролей и вернуть в Советский Союз.Нуреев отказался возвращаться, более того, попросил политического убежища. Французская пресса окрестила это "прыжком к свободе". Ну а на родине поступок Нуреева расценили как предательство. Был большой скандал: впервые советский артист такого уровня решил остаться за границей. Это означало полный и окончательный разрыв. Нуреев стал, пожалуй, самым знаменитым "невозвращенцем" в истории СССР.Отказ Франции: скитания по ЕвропеЕго жизнь за границей была не такой уж безоблачной: Франция отказала в политическом убежище, пришлось отправиться в Данию, затем в Великобританию, потом — в Австрию. К переездам Нурееву было не привыкать: артисты вообще постоянно гастролируют. Он неустанно работал: не только выступал, но и сам ставил спектакли, даже снимался в кино. Заглавная роль в фильме "Валентино" — самая успешная.Нуреев демонстрировал отличное чувство юмора: например, в знаменитом "Маппет-шоу" Джима Хенсона вместе с куклой-свинкой Мисс Пигги исполнил дуэт из "Лебединого озера".Когда в 1980-е его пригласили возглавить парижскую Гранд-опера, он все начал делать по-своему. Активно продвигал молодых, давал им главные роли. Это, конечно же, возмущало маститых звезд, которых в труппе было более чем достаточно. Но Нуреев сразу заявил, что ни на какую иерархию солистов ориентироваться не намерен. Он распределял роли исходя в первую очередь из таланта артиста.Тоска по родине: возвращение в Уфу в 1985-мНуреев старался связаться с оставшимися в Союзе родственниками, прежде всего с матерью. Однажды даже попросил одну из высокопоставленных особ включить Уфу, где жила его мать, в программу официального визита в СССР, чтобы передать письмо. И ему это удалось.Правительство СССР разрешило танцовщику приехать в страну в 1985-м всего на трое суток. Повод был трагичный: мать умирала. Она даже не узнала сына, просидевшего эти дни рядом с ней. Ни с кем из бывших друзей и коллег Нуреев не встретился: им это запретили.Единственная женщина, которая, помимо матери, была для него дорога, — балерина Марго Фонтейн — умерла от рака. Нуреев до последнего оплачивал ее медицинские счета и постоянно находился рядом, сетуя, что не женился на ней. Может, тогда, говорил он, "жизнь нас обоих сложилась бы удачнее".Угасание звезды: ВИЧ погубил НурееваВ тот момент и сам Нуреев уже был на грани жизни и смерти: в 1983-м он узнал, что ВИЧ-инфицирован. Артист слабел с каждым годом, не мог танцевать и даже ставить спектакли. Но все равно продолжал работать — научился дирижировать, управлять оркестром. Без музыки он своей жизни не представлял.Рудольф Нуреев умер в 1993-м и обрел последнее пристанище на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронены многие русские эмигранты.

https://ria.ru/20230312/nureev-1857100563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

рудольф нуреев, гранд-опера, ссср, париж, звезды, комитет государственной безопасности ссср, вич