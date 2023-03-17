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Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение - РИА Новости, 17.03.2023
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Культура
 
08:00 17.03.2023 (обновлено: 08:17 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/nureev-1856370274.html
Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение
Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение - РИА Новости, 17.03.2023
Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение
"Прыжок к свободе" Рудольфа Нуреева был мировой сенсацией. Однако Франция не спешила предоставлять убежище звезде балета, а сам он тосковал по родине. В Москве... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:00
2023-03-17T08:17
культура
рудольф нуреев
гранд-опера
ссср
париж
звезды
комитет государственной безопасности ссср
вич
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Павел Сурков. "Прыжок к свободе" Рудольфа Нуреева был мировой сенсацией. Однако Франция не спешила предоставлять убежище звезде балета, а сам он тосковал по родине. В Москве и других городах России в эти дни проходят "Нуреевские сезоны". Хореографу и дирижеру 17 марта исполнилось бы 85 лет."Предатель родины": побег из СССР в Европу Шестнадцатого июня 1961 года труппа Театра оперы и балета имени Кирова — главный балетный коллектив Ленинграда — находилась на гастролях в Париже. Среди артистов, прилетевших покорять французскую столицу, был и всемирно известный танцовщик Рудольф Нуреев. Всесильный КГБ не хотел включать его в состав гастрольной труппы, но принимающая сторона настояла на том, чтобы он приехал. В Париже Нуреев гулял по улицам в обществе французских коллег и как-то подозрительно пристально изучал столицу капиталистической страны. Начальство распорядилось снять его с гастролей и вернуть в Советский Союз.Нуреев отказался возвращаться, более того, попросил политического убежища. Французская пресса окрестила это "прыжком к свободе". Ну а на родине поступок Нуреева расценили как предательство. Был большой скандал: впервые советский артист такого уровня решил остаться за границей. Это означало полный и окончательный разрыв. Нуреев стал, пожалуй, самым знаменитым "невозвращенцем" в истории СССР.Отказ Франции: скитания по ЕвропеЕго жизнь за границей была не такой уж безоблачной: Франция отказала в политическом убежище, пришлось отправиться в Данию, затем в Великобританию, потом — в Австрию. К переездам Нурееву было не привыкать: артисты вообще постоянно гастролируют. Он неустанно работал: не только выступал, но и сам ставил спектакли, даже снимался в кино. Заглавная роль в фильме "Валентино" — самая успешная.Нуреев демонстрировал отличное чувство юмора: например, в знаменитом "Маппет-шоу" Джима Хенсона вместе с куклой-свинкой Мисс Пигги исполнил дуэт из "Лебединого озера".Когда в 1980-е его пригласили возглавить парижскую Гранд-опера, он все начал делать по-своему. Активно продвигал молодых, давал им главные роли. Это, конечно же, возмущало маститых звезд, которых в труппе было более чем достаточно. Но Нуреев сразу заявил, что ни на какую иерархию солистов ориентироваться не намерен. Он распределял роли исходя в первую очередь из таланта артиста.Тоска по родине: возвращение в Уфу в 1985-мНуреев старался связаться с оставшимися в Союзе родственниками, прежде всего с матерью. Однажды даже попросил одну из высокопоставленных особ включить Уфу, где жила его мать, в программу официального визита в СССР, чтобы передать письмо. И ему это удалось.Правительство СССР разрешило танцовщику приехать в страну в 1985-м всего на трое суток. Повод был трагичный: мать умирала. Она даже не узнала сына, просидевшего эти дни рядом с ней. Ни с кем из бывших друзей и коллег Нуреев не встретился: им это запретили.Единственная женщина, которая, помимо матери, была для него дорога, — балерина Марго Фонтейн — умерла от рака. Нуреев до последнего оплачивал ее медицинские счета и постоянно находился рядом, сетуя, что не женился на ней. Может, тогда, говорил он, "жизнь нас обоих сложилась бы удачнее".Угасание звезды: ВИЧ погубил НурееваВ тот момент и сам Нуреев уже был на грани жизни и смерти: в 1983-м он узнал, что ВИЧ-инфицирован. Артист слабел с каждым годом, не мог танцевать и даже ставить спектакли. Но все равно продолжал работать — научился дирижировать, управлять оркестром. Без музыки он своей жизни не представлял.Рудольф Нуреев умер в 1993-м и обрел последнее пристанище на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронены многие русские эмигранты.
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рудольф нуреев, гранд-опера, ссср, париж, звезды, комитет государственной безопасности ссср, вич
Культура, Рудольф Нуреев, Гранд-Опера, СССР, Париж, звезды, Комитет государственной безопасности СССР, ВИЧ

Райская жизнь и трагедия Нуреева: побег в Европу и неожиданное возвращение

© РИА Новости / В. Воног | Перейти в медиабанкРудольф Нуреев у дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья
Рудольф Нуреев у дома по улице Зенцова в Уфе, где жила его семья - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / В. Воног
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Павел Сурков. "Прыжок к свободе" Рудольфа Нуреева был мировой сенсацией. Однако Франция не спешила предоставлять убежище звезде балета, а сам он тосковал по родине. В Москве и других городах России в эти дни проходят "Нуреевские сезоны". Хореографу и дирижеру 17 марта исполнилось бы 85 лет.

"Предатель родины": побег из СССР в Европу

Шестнадцатого июня 1961 года труппа Театра оперы и балета имени Кирова — главный балетный коллектив Ленинграда — находилась на гастролях в Париже. Среди артистов, прилетевших покорять французскую столицу, был и всемирно известный танцовщик Рудольф Нуреев.
Всесильный КГБ не хотел включать его в состав гастрольной труппы, но принимающая сторона настояла на том, чтобы он приехал.
© AP Photo / Peter SouthwickРудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихота"
Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Peter Southwick
Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихота"
В Париже Нуреев гулял по улицам в обществе французских коллег и как-то подозрительно пристально изучал столицу капиталистической страны. Начальство распорядилось снять его с гастролей и вернуть в Советский Союз.
Нуреев отказался возвращаться, более того, попросил политического убежища.
Французская пресса окрестила это "прыжком к свободе". Ну а на родине поступок Нуреева расценили как предательство. Был большой скандал: впервые советский артист такого уровня решил остаться за границей.
Это означало полный и окончательный разрыв. Нуреев стал, пожалуй, самым знаменитым "невозвращенцем" в истории СССР.
© Киноглаз, 2016Кадр из фильма "Рудольф Нуреев. Остров его мечты"
Кадр из фильма Рудольф Нуреев. Остров его мечты
© Киноглаз, 2016
Кадр из фильма "Рудольф Нуреев. Остров его мечты"

Отказ Франции: скитания по Европе

Его жизнь за границей была не такой уж безоблачной: Франция отказала в политическом убежище, пришлось отправиться в Данию, затем в Великобританию, потом — в Австрию. К переездам Нурееву было не привыкать: артисты вообще постоянно гастролируют.
Он неустанно работал: не только выступал, но и сам ставил спектакли, даже снимался в кино. Заглавная роль в фильме "Валентино" — самая успешная.
Нуреев демонстрировал отличное чувство юмора: например, в знаменитом "Маппет-шоу" Джима Хенсона вместе с куклой-свинкой Мисс Пигги исполнил дуэт из "Лебединого озера".
Когда в 1980-е его пригласили возглавить парижскую Гранд-опера, он все начал делать по-своему.
Активно продвигал молодых, давал им главные роли. Это, конечно же, возмущало маститых звезд, которых в труппе было более чем достаточно.
Но Нуреев сразу заявил, что ни на какую иерархию солистов ориентироваться не намерен. Он распределял роли исходя в первую очередь из таланта артиста.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковЗдание парижской Гранд-опера. Архивное фото
Здание парижской Гранд Опера. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Здание парижской Гранд-опера. Архивное фото

Тоска по родине: возвращение в Уфу в 1985-м

Нуреев старался связаться с оставшимися в Союзе родственниками, прежде всего с матерью. Однажды даже попросил одну из высокопоставленных особ включить Уфу, где жила его мать, в программу официального визита в СССР, чтобы передать письмо. И ему это удалось.
Правительство СССР разрешило танцовщику приехать в страну в 1985-м всего на трое суток. Повод был трагичный: мать умирала. Она даже не узнала сына, просидевшего эти дни рядом с ней. Ни с кем из бывших друзей и коллег Нуреев не встретился: им это запретили.
© РИА Новости / Геннадий КарповВ Уфе впервые пройдет благотворительный марафон
В Уфе впервые пройдет благотворительный марафон - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
В Уфе впервые пройдет благотворительный марафон
Единственная женщина, которая, помимо матери, была для него дорога, — балерина Марго Фонтейн — умерла от рака. Нуреев до последнего оплачивал ее медицинские счета и постоянно находился рядом, сетуя, что не женился на ней. Может, тогда, говорил он, "жизнь нас обоих сложилась бы удачнее".

Угасание звезды: ВИЧ погубил Нуреева

В тот момент и сам Нуреев уже был на грани жизни и смерти: в 1983-м он узнал, что ВИЧ-инфицирован.
Артист слабел с каждым годом, не мог танцевать и даже ставить спектакли. Но все равно продолжал работать — научился дирижировать, управлять оркестром. Без музыки он своей жизни не представлял.
© РИА Новости / Степанов | Перейти в медиабанкМогила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище Сент-Женевьев де Буа в пригороде Парижа
Могила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище Сент-Женевьев де Буа в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Степанов
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Могила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище Сент-Женевьев де Буа в пригороде Парижа
Рудольф Нуреев умер в 1993-м и обрел последнее пристанище на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где похоронены многие русские эмигранты.
Рудольф Нуреев, артист балета, балетместер - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В городах России начались "Нуреевские сезоны"
12 марта, 07:00
 
КультураРудольф НуреевГранд-ОпераСССРПарижзвездыКомитет государственной безопасности СССРВИЧ
 
 
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