https://ria.ru/20230312/nureev-1857100563.html

В городах России начались "Нуреевские сезоны"

В городах России начались "Нуреевские сезоны" - РИА Новости, 12.03.2023

В городах России начались "Нуреевские сезоны"

В Москве, Уфе и Казани стартовал международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T07:00

2023-03-12T07:00

2023-03-12T11:56

культура

уфа

казань

москва

рудольф нуреев

дмитрий бертман

муса джалиль (муса джалилов)

московский дом национальностей

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Москве, Уфе и Казани стартовал международный культурный проект "Нуреевские сезоны". Он посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву. "Сезоны" проводятся не впервые, но в 2023 году, в 85-летие со дня рождения танцовщика, ожидаются особые мероприятия. Центральным событием во всех городах станут премьеры документальных фильмов о Нурееве, снятых кинокомпанией "Свой почерк" в 2022 и 2023 годах. Фильм "Рудольф Нуреев. Последний танец" рассказывает о последней роли танцовщика — образе Ангела. Третий фильм — "Рудольф Нуреев. Возвращение" — дополнен выставкой двадцати архивных фото, собранных в Уфе, Санкт-Петербурге и Казани. МоскваДля столичных пенсионеров организаторы сделали специальное открытие: проект стартует во всех Центрах московского долголетия. Двенадцатого марта в ЦМД на Соколе состоится встреча с подругой Рудольфа Нуреева Любовью Мясниковой и его одноклассницей, народной артисткой СССР Габриелой Комлевой. До 31 марта во всех Центрах московского долголетия посетители смогут увидеть десять документальных и художественных фильмов о Нурееве. "Рудольф был рубежом между Востоком и Западом, — отмечает Комлева. — Три года он был этим рубежом, он получил знания наши и зарубежные. И получилось такое необычное сочетание энергетики и мощи, которого не было ни у кого". В Московском доме национальностей проект откроется для всех желающих, без возрастных ограничений. Здесь кинопоказы продлятся до 2 апреля — попасть на них можно бесплатно по регистрации. Четырнадцатого марта в ММТ "Геликон-Опера" под руководством Дмитрия Бертмана зрителей ждет торжественное открытие проекта, которое пройдет в стиле Венецианского карнавала. В программе — показ фильма "Венеция, Карнавал, Любовь", снятого в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки, где Нуреев исполнил свою последнюю кинороль, и одноименная фотовыставка Аричи Грациано. Фильм долгие годы считался утраченным — организаторы "Нуреевских сезонов" нашли, отреставрировали и перевели картину на русский язык. Завершится московский цикл 29 марта в Государственной Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Здесь гости увидят фотоэкспозицию "Рудольф Нуреев. Возвращение". Уфа Пятнадцатого марта в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится спектакль "Лебединая песня" — эта постановка стала переломной в судьбе Рудольфа Нуреева. Уфимцы первыми увидят коллекцию архивных фото, выставка откроется 17 марта, в день рождения танцовщика. Кинопоказы пройдут с 18 по 21 марта в местном кинотеатре "Родина". Гости и жители города смогут посетить единственный музей артефактов Нуреева, где хранится более 200 предметов. Казань С 23 по 27 марта проект пройдет в столице Татарстана. На протяжении пяти дней в кинотеатре "Мир" зрителей ждет программа бесплатных показов фильмов о Рудольфе Нурееве. На всех площадках пройдут встречи с деятелями искусств России, хорошо знавшими артиста, и друзьями, мастер-классы от коллег и учеников Нуреева для студентов хореографических училищ и молодых артистов балета, презентации книг о нем. Каждый из трех городов-участников связан с биографией Нуреева: в Москве он недолго жил с семьей в предвоенные годы и одержал первую победу на конкурсе в Большом театре. В Уфе прошли его детство, юность, родилась его мечта о танце и состоялось становление его как артиста балета. С Казанью Нуреева связывало происхождение матери, родившейся в Татарстане, и сотрудничество в последние годы жизни с местным Государственным академическим театром оперы и балета имени Мусы Джалиля, где Нуреев выступал в качестве дирижера в 1992 году. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

уфа, казань, москва, рудольф нуреев, дмитрий бертман, муса джалиль (муса джалилов), московский дом национальностей , геликон-опера, большой театр