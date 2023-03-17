Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:00 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/notrdam-1858351403.html
Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама
Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама - РИА Новости, 17.03.2023
Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама
Нотр-Дам был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T04:00
2023-03-17T04:00
культура
новости культуры
нотр-дам (собор парижской богоматери)
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858347087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eae2232c25b30ab4d44a5b6e11be5ecc.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нотр-Дам был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE. Установить этот факт ученые смогли в ходе реконструкции после пожара 2019 года — они получили доступ к ранее скрытым частям собора. Было исследовано 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях здания. Провели радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический, архитектурный анализы. Результаты тестов показали, что эти скобы использовались на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах. В середине XII века Нотр-Дам считался самым высоким зданием — был 32 метра в высоту. Предыдущие исследования показали, что достигнуть этого строителям удалось благодаря различным архитектурным инновациям. Но до сих пор было неясно, какую роль сыграло применение железа. Ранее ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек.
https://ria.ru/20230303/arkheologiya-1855342158.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858347087_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_86da10c41f0d01653904fa1a28a55f32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, нотр-дам (собор парижской богоматери), франция
Культура, Новости культуры, Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери), Франция
Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Ученые во Франции раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

© AFP 2023 / MARTIN BUREAUРабочие убирают обгоревшие строительные леса с разбитой крыши собора Нотр-Дам
Рабочие убирают обгоревшие строительные леса с разбитой крыши собора Нотр-Дам - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / MARTIN BUREAU
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нотр-Дам был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE.
«

"Нотр-Дам однозначно первый готический собор, где железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы", — утверждают исследователи.

Установить этот факт ученые смогли в ходе реконструкции после пожара 2019 года — они получили доступ к ранее скрытым частям собора. Было исследовано 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях здания. Провели радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический, архитектурный анализы.
Результаты тестов показали, что эти скобы использовались на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах.
В середине XII века Нотр-Дам считался самым высоким зданием — был 32 метра в высоту. Предыдущие исследования показали, что достигнуть этого строителям удалось благодаря различным архитектурным инновациям. Но до сих пор было неясно, какую роль сыграло применение железа.
Ранее ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек.
Экран с трансляцией репортажа о новом коридоре, обнаруженном в пирамиде Хеопса - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Ученые обнаружили в пирамиде Хеопса новый коридор
3 марта, 04:00
 
КультураНовости культурыНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Франция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала