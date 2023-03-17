https://ria.ru/20230317/notrdam-1858351403.html

Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама - РИА Новости, 17.03.2023

Ученые раскрыли технологический прорыв в строительстве Нотр-Дама

Нотр-Дам был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T04:00

2023-03-17T04:00

2023-03-17T04:00

культура

новости культуры

нотр-дам (собор парижской богоматери)

франция

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Нотр-Дам был первым готическим собором, построенным с использованием железной арматуры, пишет Phys.org с ссылкой на PLoS ONE. Установить этот факт ученые смогли в ходе реконструкции после пожара 2019 года — они получили доступ к ранее скрытым частям собора. Было исследовано 12 железных скоб, скреплявших камни в разных частях здания. Провели радиоуглеродное датирование, микроскопический, химический, архитектурный анализы. Результаты тестов показали, что эти скобы использовались на самых ранних этапах строительства в 1160-х годах. В середине XII века Нотр-Дам считался самым высоким зданием — был 32 метра в высоту. Предыдущие исследования показали, что достигнуть этого строителям удалось благодаря различным архитектурным инновациям. Но до сих пор было неясно, какую роль сыграло применение железа. Ранее ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек.

https://ria.ru/20230303/arkheologiya-1855342158.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, нотр-дам (собор парижской богоматери), франция