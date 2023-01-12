https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек - РИА Новости, 12.01.2023
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек
Ученые пришли к выводу, что древнеримские постройки столь долговечны из-за самовосстанавливающегося бетона, пишет Haaretz со ссылкой на публикацию в научном... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T04:23
2023-01-12T04:23
2023-01-12T04:23
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что древнеримские постройки столь долговечны из-за самовосстанавливающегося бетона, пишет Haaretz со ссылкой на публикацию в научном журнале Science Advances. Специалисты сначала предполагали, что обломки извести в растворе связаны с низким контролем качества строительных материалов. Но новое исследование установило, что это не так. Ученые собрали образцы бетона из Привернума, древнего поселения в 100 километрах к югу от Рима, и изучили их состав с помощью электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. Выяснилось, что трещины в материале были заполнены карбонатом кальция. Вероятно, римляне изготавливали бетон посредством горячего смешивания, поясняет профессор Адмир Масик, материаловед из Массачусетского технологического института. Ингредиенты: песок, вулканический пепел, негашеная известь и вода. При таком способе температура смеси повышается до 200 градусов и образуются маленькие комки из оставшейся извести. Если в бетоне появляется трещина, то вода проникает в них и растворяет кальций в кусочках извести. После он выпадает в осадок, кристаллизуется вдоль трещин и таким образом заделывает их. Эксперты также полагают, что есть и инженерные трюки, которые способствуют самовосстановлению конструкций.
https://ria.ru/20230110/archaeology-1843717453.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, рим, архитектура
Культура, Новости культуры, Археология, Рим, Архитектура
Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек
Ученые узнали, что древнеримские постройки долговечны из-за самовосстанавливающего бетона
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Ученые пришли к выводу, что древнеримские постройки столь долговечны из-за самовосстанавливающегося бетона, пишет
Haaretz со ссылкой на публикацию в научном журнале Science Advances.
Специалисты сначала предполагали, что обломки извести в растворе связаны с низким контролем качества строительных материалов. Но новое исследование установило, что это не так.
Ученые собрали образцы бетона из Привернума, древнего поселения в 100 километрах к югу от Рима, и изучили их состав с помощью электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. Выяснилось, что трещины в материале были заполнены карбонатом кальция.
Вероятно, римляне изготавливали бетон посредством горячего смешивания, поясняет профессор Адмир Масик, материаловед из Массачусетского технологического института. Ингредиенты: песок, вулканический пепел, негашеная известь и вода. При таком способе температура смеси повышается до 200 градусов и образуются маленькие комки из оставшейся извести.
Если в бетоне появляется трещина, то вода проникает в них и растворяет кальций в кусочках извести. После он выпадает в осадок, кристаллизуется вдоль трещин и таким образом заделывает их.
Эксперты также полагают, что есть и инженерные трюки, которые способствуют самовосстановлению конструкций.