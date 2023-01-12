https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html

Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек

Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек - РИА Новости, 12.01.2023

Ученые раскрыли тайну долговечности древнеримских построек

Ученые пришли к выводу, что древнеримские постройки столь долговечны из-за самовосстанавливающегося бетона, пишет Haaretz со ссылкой на публикацию в научном... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T04:23

2023-01-12T04:23

2023-01-12T04:23

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ученые пришли к выводу, что древнеримские постройки столь долговечны из-за самовосстанавливающегося бетона, пишет Haaretz со ссылкой на публикацию в научном журнале Science Advances. Специалисты сначала предполагали, что обломки извести в растворе связаны с низким контролем качества строительных материалов. Но новое исследование установило, что это не так. Ученые собрали образцы бетона из Привернума, древнего поселения в 100 километрах к югу от Рима, и изучили их состав с помощью электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа. Выяснилось, что трещины в материале были заполнены карбонатом кальция. Вероятно, римляне изготавливали бетон посредством горячего смешивания, поясняет профессор Адмир Масик, материаловед из Массачусетского технологического института. Ингредиенты: песок, вулканический пепел, негашеная известь и вода. При таком способе температура смеси повышается до 200 градусов и образуются маленькие комки из оставшейся извести. Если в бетоне появляется трещина, то вода проникает в них и растворяет кальций в кусочках извести. После он выпадает в осадок, кристаллизуется вдоль трещин и таким образом заделывает их. Эксперты также полагают, что есть и инженерные трюки, которые способствуют самовосстановлению конструкций.

https://ria.ru/20230110/archaeology-1843717453.html

рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, рим, архитектура