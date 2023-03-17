https://ria.ru/20230317/navruz-1858574184.html

Религиовед рассказал о праздновании Навруза в мире

Религиовед рассказал о праздновании Навруза в мире - РИА Новости, 17.03.2023

Религиовед рассказал о праздновании Навруза в мире

Количество людей, отмечающих тюркский праздник Навруз в Москве, с 2006 года увеличилась в десять раз, рассказал президент Института религии и политики Антон... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:29

2023-03-17T13:29

2023-03-17T13:29

религия

москва

московская область (подмосковье)

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество людей, отмечающих тюркский праздник Навруз в Москве, с 2006 года увеличилась в десять раз, рассказал президент Института религии и политики Антон Игнатенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Праздник Навруз в этом году отмечается 21 марта. "В 2006 году Навруз праздновали на разных площадках примерно 5 тысяч человек, сейчас аудитория увеличилась в десять раз – до 50 тысяч человек. И участвуют не только представители диаспоры, а москвичи, приезжие, туристы. Это интересно", - сказал Игнатенко. Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области в составе Духовного собрания мусульман России Денис Мухутдинов отметил, что празднование Навруза посвящено в целом весне, новой жизни, "вовлекается все больше не тюркоязычных людей доброй воли, желающих мира". Он отметил, что этот доисламский праздник опосредованно способствует формированию мусульманских общин в Москве."Когда мигранты приезжают сюда (в Россию - ред.), они продолжают соблюдать свои традиции, собирают представителей своей национальности, также в традиционном русле готовят угощения. В Москве, конечно, нет такого празднования (Навруза), как в Таджикистане или Узбекистане, и зачастую это (на новой почве - ред.) перерастает в религиозную составляющую. Люди, когда собираются вместе, читают священные писания, молятся, взывают к Богу", - сказал муфтий.В то же время, по словам религиозного деятеля, в праздновании Навруза есть элементы, противоречащие нормам шариата."Например, когда люди зажигают на столе свечи и ставят крашеные яйца, ставят на стол зеркало, прыгают через костер, считая, что они очищаются таким образом от прегрешений и каких-то ошибок прошлого. Это явно противоречит канонам ислама, если человек делает это с намерением "если я это сделаю, то все у меня будет хорошо", – отметил Мухутдинов.Со своей стороны, заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин отметил, что в Москве, где сконцентрировано большое количество мигрантов, фольклорная составляющая народных праздников отходит на второй план и человек из мигрантской среды "становится более практикующим мусульманином".Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и ряда тюркских народов, он проводится в дни весеннего равноденствия, когда световой день начинает преобладать над темным временем суток. Главный символ и блюдо праздника – пророщенные семена пшеницы, суманак (или сумаляк). В наши дни Навруз отмечают в Иране, Средней Азии, Закавказье, Турции, Афганистане и других странах. В России праздник широко представлен в регионах с укоренившейся традицией его отмечания, однако в последние годы Навруз традиционно проводят во всех субъектах. В этот день принято угощать гостей национальными блюдами, проводить концерты фольклорных ансамблей, организовывать показы народных костюмов и предметов быта.

https://ria.ru/20230314/muftiy-1857768485.html

https://ria.ru/20230308/muftiy-1856527216.html

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москва, московская область (подмосковье), россия, российская академия наук