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Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023
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18:48 17.03.2023 (обновлено: 19:45 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/mus-1858690187.html
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой
Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:48
2023-03-17T19:45
международный уголовный суд
россия
мария захарова
в мире
владимир путин
мария львова-белова
москва
донбасс
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Россия не участвует в Римском статуте МУС и обязательств по нему не несет, указала представитель ведомства."С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — отметила Захарова.Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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международный уголовный суд, россия, мария захарова, в мире, владимир путин, мария львова-белова, москва, донбасс, совет федерации рф, оон
Международный уголовный суд, Россия, Мария Захарова, В мире, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Москва, Донбасс, Совет Федерации РФ, ООН
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой

Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда не имеют значения для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", — подчеркнула дипломат.

Россия не участвует в Римском статуте МУС и обязательств по нему не несет, указала представитель ведомства.
"С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — отметила Захарова.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Глава Генассамблеи ООН готов к встрече с Путиным, несмотря на "ордер" МУС
Вчера, 19:28
Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.
Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому
Вчера, 19:02
 
Международный уголовный судРоссияМария ЗахароваВ миреВладимир ПутинМария Львова-БеловаМоскваДонбассСовет Федерации РФООН
 
 
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