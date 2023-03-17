https://ria.ru/20230317/mus-1858690187.html

Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой

Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023

Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой

Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:48

2023-03-17T18:48

2023-03-17T19:45

международный уголовный суд

россия

мария захарова

в мире

владимир путин

мария львова-белова

москва

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853689274_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_33c3fa0f80b4e7a8da9b70b2fca82508.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Россия не участвует в Римском статуте МУС и обязательств по нему не несет, указала представитель ведомства."С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — отметила Захарова.Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20230317/order-1858702368.html

https://ria.ru/20230317/order-1858696740.html

россия

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

международный уголовный суд, россия, мария захарова, в мире, владимир путин, мария львова-белова, москва, донбасс, совет федерации рф, оон