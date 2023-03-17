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Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой
Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:48
2023-03-17T18:48
2023-03-17T19:45
международный уголовный суд
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Решения Международного уголовного суда об "аресте" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой юридически ничтожны, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Россия не участвует в Римском статуте МУС и обязательств по нему не несет, указала представитель ведомства."С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", — отметила Захарова.Досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на "арест" Путина и Львовой-Беловой в пятницу, обвинив их в "незаконном вывозе детей с Украины".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса неприемлема. Россия не признает юрисдикцию МУС, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.Львова-Белова, комментируя ситуацию, отметила, что таким образом международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них хорошие условия для жизни. Она выразила готовность и дальше работать в этом направлении.Как, в свою очередь, заявил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, Международный уголовный суд не имеет правовых оснований для такого решения и встал на путь самоликвидации. Он напомнил, что организацию не признают многие страны, среди них есть и постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Международный уголовный суд, Россия, Мария Захарова, В мире, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Москва, Донбасс, Совет Федерации РФ, ООН
Захарова прокомментировала решения МУС об "аресте" Путина и Львовой-Беловой
Захарова заявила, что решения Международного уголовного суда не имеют значения для России