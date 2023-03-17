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В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:55 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html
В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году
В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023
В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году
В Москве благоустроят около 2,2 тысячи объектов городской инфраструктуры в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня"... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:55
2023-03-17T11:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
мгту имени баумана
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве благоустроят около 2,2 тысячи объектов городской инфраструктуры в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году благоустроим примерно 2,2 тысячи объектов, включая дворовые территории. Среди них – примерно 65 больших и знаковых объектов, таких как река Яуза, оставшаяся часть Ленинского проспекта, улицы в районе Басманной улицы и МГТУ имени Баумана", - перечислил заммэра. Он добавил, что в 2023 году благоустройство коснется около 200 образовательных учреждений. В комплексную программу также вошли медицинские объекты и спортивные центры. "На сегодняшний день мы полностью отработали все проектно-сметные решения, в установленном порядке идут торги на привлечение организаций для выполнения услуг, службы заказчика и материально-техническая база полностью готовы к реализации программы по благоустройству", - заключил Бирюков. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроили более 3 тысяч различных городских объектов.
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петр бирюков, москва, мгту имени баумана, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, МГТУ имени Баумана, Городское хозяйство Москвы

В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
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МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве благоустроят около 2,2 тысячи объектов городской инфраструктуры в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году благоустроим примерно 2,2 тысячи объектов, включая дворовые территории. Среди них – примерно 65 больших и знаковых объектов, таких как река Яуза, оставшаяся часть Ленинского проспекта, улицы в районе Басманной улицы и МГТУ имени Баумана", - перечислил заммэра.
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Он добавил, что в 2023 году благоустройство коснется около 200 образовательных учреждений. В комплексную программу также вошли медицинские объекты и спортивные центры.
"На сегодняшний день мы полностью отработали все проектно-сметные решения, в установленном порядке идут торги на привлечение организаций для выполнения услуг, службы заказчика и материально-техническая база полностью готовы к реализации программы по благоустройству", - заключил Бирюков.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроили более 3 тысяч различных городских объектов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваМГТУ имени БауманаГородское хозяйство Москвы
 
 
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