https://ria.ru/20230317/moskva-1858541133.html

В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году

В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году - РИА Новости, 17.03.2023

В Москве благоустроят более 2 тысяч объектов инфраструктуры в 2023 году

В Москве благоустроят около 2,2 тысячи объектов городской инфраструктуры в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня"... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:55

2023-03-17T11:55

2023-03-17T11:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

мгту имени баумана

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 мар – РИА Недвижимость. В Москве благоустроят около 2,2 тысячи объектов городской инфраструктуры в 2023 году, сообщил в пятницу на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году благоустроим примерно 2,2 тысячи объектов, включая дворовые территории. Среди них – примерно 65 больших и знаковых объектов, таких как река Яуза, оставшаяся часть Ленинского проспекта, улицы в районе Басманной улицы и МГТУ имени Баумана", - перечислил заммэра. Он добавил, что в 2023 году благоустройство коснется около 200 образовательных учреждений. В комплексную программу также вошли медицинские объекты и спортивные центры. "На сегодняшний день мы полностью отработали все проектно-сметные решения, в установленном порядке идут торги на привлечение организаций для выполнения услуг, службы заказчика и материально-техническая база полностью готовы к реализации программы по благоустройству", - заключил Бирюков. Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве благоустроили более 3 тысяч различных городских объектов.

https://ria.ru/20230317/platezhi-1858537462.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, мгту имени баумана, городское хозяйство москвы