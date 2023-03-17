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ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023
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13:21 17.03.2023 (обновлено: 19:48 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/minomety-1858570848.html
ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко
ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023
ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:21
2023-03-17T19:48
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Как заявил он же ранее в пятницу, украинские силовики увеличили использование боевых систем западного производства на Купянском направлении. В частности, активизировались группы, ведущие огонь из бесшумных минометов, предположительно, польского производства."Их используют маленькие группы, небольшие, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", — сказал Марочко в эфире Первого канала.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко

Марочко: российские военные научились противостоять польским бесшумным минометам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как заявил он же ранее в пятницу, украинские силовики увеличили использование боевых систем западного производства на Купянском направлении. В частности, активизировались группы, ведущие огонь из бесшумных минометов, предположительно, польского производства.
"Их используют маленькие группы, небольшие, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", — сказал Марочко в эфире Первого канала.
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Луганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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