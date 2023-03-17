https://ria.ru/20230317/minomety-1858570848.html

ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко

ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко - РИА Новости, 17.03.2023

ВС России научились противостоять бесшумным минометам, заявил Марочко

Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:21

2023-03-17T13:21

2023-03-17T19:48

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Как заявил он же ранее в пятницу, украинские силовики увеличили использование боевых систем западного производства на Купянском направлении. В частности, активизировались группы, ведущие огонь из бесшумных минометов, предположительно, польского производства."Их используют маленькие группы, небольшие, до взвода. Они перемещаются постоянно и ведут огонь по нашим позициям. Но наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", — сказал Марочко в эфире Первого канала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность