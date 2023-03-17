https://ria.ru/20230317/marshrut-1858635884.html

США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем

США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем - РИА Новости, 17.03.2023

США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем

Соединенные Штаты поменяли маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:11

2023-03-17T16:11

2023-03-17T18:15

сша

в мире

черное море

сергей шойгу

россия

румыния

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты поменяли маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24, проанализированных РИА Новости.Согласно информации на сайте, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл американский дрон. Эти аппараты регулярно вылетают с базы на Сицилии на разведку в район Крыма. Сегодняшний полет Global Hawk над Черным морем стал первым после инцидента с Reaper. Уточняется, что в этот раз его маршрут существенно изменили.Как следует из данных на портале, сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем беспилотник предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее эти аппараты подобных маневров не совершали. Затем дрон отправился к Черному морю. Обычно беспилотники дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма. Иногда они находятся там до 24 часов. Однако сегодня удаление маршрута от самой южной точки Крыма существенно увеличилось — если раньше в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80-100 километров, то в этот раз дрон прошел на расстоянии 150 километров.Отмечается, что изменения также внесли в основной район барражирования над Черным морем — в текущем полете американский беспилотник находился не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее — ближе к Новороссийску и Сочи. Сейчас Global Hawk продолжает двигаться в сторону Румынии.Как сообщило Минобороны России, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Лойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.

https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html

https://ria.ru/20230317/provokatsiya-1858579085.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, в мире, черное море, сергей шойгу, россия, румыния, инцидент с американским беспилотником над черным морем