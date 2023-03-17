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США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем - РИА Новости, 17.03.2023
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16:11 17.03.2023 (обновлено: 18:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/marshrut-1858635884.html
США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем
США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем - РИА Новости, 17.03.2023
США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем
Соединенные Штаты поменяли маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:11
2023-03-17T18:15
сша
в мире
черное море
сергей шойгу
россия
румыния
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты поменяли маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24, проанализированных РИА Новости.Согласно информации на сайте, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл американский дрон. Эти аппараты регулярно вылетают с базы на Сицилии на разведку в район Крыма. Сегодняшний полет Global Hawk над Черным морем стал первым после инцидента с Reaper. Уточняется, что в этот раз его маршрут существенно изменили.Как следует из данных на портале, сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем беспилотник предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее эти аппараты подобных маневров не совершали. Затем дрон отправился к Черному морю. Обычно беспилотники дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма. Иногда они находятся там до 24 часов. Однако сегодня удаление маршрута от самой южной точки Крыма существенно увеличилось — если раньше в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80-100 километров, то в этот раз дрон прошел на расстоянии 150 километров.Отмечается, что изменения также внесли в основной район барражирования над Черным морем — в текущем полете американский беспилотник находился не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее — ближе к Новороссийску и Сочи. Сейчас Global Hawk продолжает двигаться в сторону Румынии.Как сообщило Минобороны России, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Лойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.
https://ria.ru/20230317/ssha-1858511355.html
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сша, в мире, черное море, сергей шойгу, россия, румыния, инцидент с американским беспилотником над черным морем
США, В мире, Черное море, Сергей Шойгу, Россия, Румыния, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента над Черным морем

США изменили маршруты полета беспилотников после инцидента с дроном, упавшим в Черное море

© iStock.com / Mike CassidyБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / Mike Cassidy
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты поменяли маршруты полета стратегических беспилотников Global Hawk после инцидента с БПЛА Reaper, следует из данных портала Flightradar24, проанализированных РИА Новости.
Согласно информации на сайте, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл американский дрон. Эти аппараты регулярно вылетают с базы на Сицилии на разведку в район Крыма. Сегодняшний полет Global Hawk над Черным морем стал первым после инцидента с Reaper. Уточняется, что в этот раз его маршрут существенно изменили.
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Как следует из данных на портале, сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем беспилотник предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее эти аппараты подобных маневров не совершали. Затем дрон отправился к Черному морю. Обычно беспилотники дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма. Иногда они находятся там до 24 часов. Однако сегодня удаление маршрута от самой южной точки Крыма существенно увеличилось — если раньше в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80-100 километров, то в этот раз дрон прошел на расстоянии 150 километров.
Отмечается, что изменения также внесли в основной район барражирования над Черным морем — в текущем полете американский беспилотник находился не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее — ближе к Новороссийску и Сочи. Сейчас Global Hawk продолжает двигаться в сторону Румынии.

RQ-4 Global Hawk — стратегический беспилотник наиболее крупного класса. Размах его крыла составляет в зависимости от версии до 40 метров (для сравнения: размах крыла пассажирского самолета SuperJet 100 составляет примерно 28 метров). Взлетный вес аппарата превышает 14 тонн, максимальный потолок беспилотника — до 20 километров. Global Hawk может находиться в воздухе до 36 часов и летать на дальность более 22 тысяч километров. Дрон оснащен различным разведывательным оборудованием, включающим РЛС, оптико-локационную систему и инфракрасные датчики.

Как сообщило Минобороны России, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
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Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Лойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.

MQ-9 Reaper — разведывательно-ударный дрон существенно меньшего класса, чем RQ-4 Global Hawk. Размах его крыла составляет 20 метров, максимальный вес — 4,7 тонны, автономность работы — 27 часов. Reaper имеет дальность в 11 раз меньше, чем Global Hawk, — около двух тысяч километров. Этот дрон способен нести управляемые ракеты Hellfire.

Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
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СШАВ миреЧерное мореСергей ШойгуРоссияРумынияИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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