https://ria.ru/20230317/marochko-1858477743.html
ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР
ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2023
ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР
Украинские силовики активизировали применение боевых систем западного производства на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:34
2023-03-17T07:34
2023-03-17T08:53
андрей марочко
артемовск
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики активизировали применение боевых систем западного производства на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, это оружие используют маневренные группы численностью до 30 человек. Предположительно, применяемый ими миномет — польский LMP-2017.Ранее он сообщал РИА Новости, что в район Артемовска в ДНР поступила крупная партия западных ПТРК NLAW.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. В минувшую среду сообщалось, что российские бойцы на этом участке фронта взяли под контроль часть промзоны.
https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html
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андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика
Андрей Марочко, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ увеличили использование западного оружия на Купянском направлении