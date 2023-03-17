https://ria.ru/20230317/marochko-1858477743.html

ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР

ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2023

ВСУ стали чаще применять западное оружие, заявили в ЛНР

Украинские силовики активизировали применение боевых систем западного производства на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T07:34

2023-03-17T07:34

2023-03-17T08:53

андрей марочко

артемовск

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Украинские силовики активизировали применение боевых систем западного производства на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, это оружие используют маневренные группы численностью до 30 человек. Предположительно, применяемый ими миномет — польский LMP-2017.Ранее он сообщал РИА Новости, что в район Артемовска в ДНР поступила крупная партия западных ПТРК NLAW.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. В минувшую среду сообщалось, что российские бойцы на этом участке фронта взяли под контроль часть промзоны.

https://ria.ru/20230315/kupyansk-1857929160.html

артемовск

донецкая народная республика

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андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика