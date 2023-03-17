https://ria.ru/20230317/makron-1858474710.html

Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли

Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли

У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:06

2023-03-17T06:06

2023-03-17T06:06

украина

россия

франция

эммануэль макрон

владимир путин

в мире

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября. До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20230311/putin-1857199397.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире