Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли
Политик Филиппо: у Макрона нет воли, чтобы быть посредником в конфликте на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть такую роль (посредника между РФ и Украиной - ред.). Я считаю, что Макрон – комедиант: никогда нельзя понять, что правда, а что нет из того, что он говорит. Сегодня он может сказать одно, а завтра – все с точностью да наоборот. Он несерьезен", - сказал Филиппо, говоря о возможном посредничестве Макрона в конфликте между Россией и Украиной.
С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.
До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.