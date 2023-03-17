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Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли - РИА Новости, 17.03.2023
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06:06 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/makron-1858474710.html
Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли
Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли
У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:06
2023-03-17T06:06
украина
россия
франция
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября. До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире
Французский политик раскритиковал Макрона за отсутствие воли

Политик Филиппо: у Макрона нет воли, чтобы быть посредником в конфликте на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. У президента Франции Эммануэля Макрона нет настоящей воли играть роль посредника между Россией и Украиной, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть такую роль (посредника между РФ и Украиной - ред.). Я считаю, что Макрон – комедиант: никогда нельзя понять, что правда, а что нет из того, что он говорит. Сегодня он может сказать одно, а завтра – все с точностью да наоборот. Он несерьезен", - сказал Филиппо, говоря о возможном посредничестве Макрона в конфликте между Россией и Украиной.
С начала специальной военной операции на Украине Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали шесть раз, в одном случае в диалоге также участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Последний такой разговор состоялся 11 сентября.
До начала конфликта на Украине Путин и Макрон регулярно общались по телефону. Однако позже французские СМИ опубликовали полную расшифровку их переговоров, которые состоялись 20 февраля 2022 года. Российский лидер осудил обнародование содержания разговора, заявив о "потере доверия" и назвав "неприличным" принятие решения о такой публикации в одностороннем порядке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Сети попросили Макрона и Сунака замолчать после заявления Путина
11 марта, 11:00
 
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