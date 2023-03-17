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В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского - РИА Новости, 17.03.2023
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16:56 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/ldpr-1858652922.html
В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского
В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского - РИА Новости, 17.03.2023
В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского
В ЛДПР рассказали, что не могут подтвердить принадлежность выставленного на продажу красного пиджака основателя партии Владимира Жириновского. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:56
2023-03-17T16:56
владимир жириновский
лдпр
россия
общество
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В ЛДПР рассказали, что не могут подтвердить принадлежность выставленного на продажу красного пиджака основателя партии Владимира Жириновского. Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги красный пиджак Жириновского, его стартовая цена - 250 тысяч рублей, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на пресс-службу "Литфонда". "Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил, либо это вообще фейк. Мы не можем верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку", - сказали в пресс-службе фракции ЛДПР журналистам. Также там отметили, что партия ничего из вещей Жириновского не продает. "Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты - всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать", - заявили либерал-демократы.
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владимир жириновский, лдпр, россия, общество
Владимир Жириновский, ЛДПР, Россия, Общество
В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского

В ЛДПР заявили, что не могут верифицировать выставленный на продажу пиджак Жириновского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНа съезде партии ЛДПР в Москве
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На съезде партии ЛДПР в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В ЛДПР рассказали, что не могут подтвердить принадлежность выставленного на продажу красного пиджака основателя партии Владимира Жириновского.
Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги красный пиджак Жириновского, его стартовая цена - 250 тысяч рублей, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на пресс-службу "Литфонда".
"Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил, либо это вообще фейк. Мы не можем верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку", - сказали в пресс-службе фракции ЛДПР журналистам.
Также там отметили, что партия ничего из вещей Жириновского не продает.
"Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты - всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать", - заявили либерал-демократы.
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