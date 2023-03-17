https://ria.ru/20230317/ldpr-1858652922.html

В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского

В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского - РИА Новости, 17.03.2023

В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского

В ЛДПР рассказали, что не могут подтвердить принадлежность выставленного на продажу красного пиджака основателя партии Владимира Жириновского. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:56

2023-03-17T16:56

2023-03-17T16:56

владимир жириновский

лдпр

россия

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В ЛДПР рассказали, что не могут подтвердить принадлежность выставленного на продажу красного пиджака основателя партии Владимира Жириновского. Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги красный пиджак Жириновского, его стартовая цена - 250 тысяч рублей, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на пресс-службу "Литфонда". "Какие-то сувениры от Жириновского могут продавать обычные граждане, он был щедрым человеком и часто что-то дарил, либо это вообще фейк. Мы не можем верифицировать каждую вещь, которую выставили на торговую площадку", - сказали в пресс-службе фракции ЛДПР журналистам. Также там отметили, что партия ничего из вещей Жириновского не продает. "Его личные вещи, естественно, у родственников. А награды, важные символические предметы, артефакты - всё в музее и представляет для партии большую духовную ценность, никогда мы не будем этим торговать", - заявили либерал-демократы.

https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир жириновский, лдпр, россия, общество