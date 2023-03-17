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Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2023
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17:08 17.03.2023 (обновлено: 21:08 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/krym-1858657822.html
Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин
Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2023
Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин
Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:08
2023-03-17T21:08
безопасность
республика крым
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.Он пообещал, что Россия сделает все для предотвращения любых угроз. Кроме того, несмотря на все трудности, власти будут последовательно и системно решать вопросы ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, подчеркнул глава государства.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230317/krym-1858574644.html
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Путин: "Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер"
"Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем всё, чтобы пресечь любые угрозы. И, конечно, несмотря на все вызовы и трудности будем последовательно, системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
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безопасность, республика крым, владимир путин
Безопасность, Республика Крым, Владимир Путин
Для Крыма вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Путин

Путин: для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.
Он пообещал, что Россия сделает все для предотвращения любых угроз. Кроме того, несмотря на все трудности, власти будут последовательно и системно решать вопросы ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя, подчеркнул глава государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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