https://ria.ru/20230317/kresty-1858571445.html

Священники призвали осторожно относиться к "знамениям" в Киевской лавре

Священники призвали осторожно относиться к "знамениям" в Киевской лавре - РИА Новости, 17.03.2023

Священники призвали осторожно относиться к "знамениям" в Киевской лавре

Делать поспешные выводы об изменении цвета крестов на Трапезном храме Киево-Печерской лавры, который украинские власти отобрали у канонической Украинской... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:23

2023-03-17T13:23

2023-03-17T13:23

религия

санкт-петербург

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Делать поспешные выводы об изменении цвета крестов на Трапезном храме Киево-Печерской лавры, который украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и передали раскольничьей "Православной церкви Украины" (ПЦУ), не стоит, хотя это и может говорить о "Божием знаке", считают опрошенные РИА Новости священники. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры, – и разрешили служить в них раскольникам. В марте наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что кресты на Трапезной церкви лавры почернели. По его словам, почернение крестов значит, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". На видео, снятом в лавре (имеется в распоряжении РИА Новости), видно, что цвет покрытия крестов изменился. "К таким явлениям призываю относиться осторожно и с трезвением, потому что слишком быстрое толкование внешних знаков может обернуться разочарованием. Некоторые закрытые храмы в советское время стояли с хорошо позолоченными крестами, хотя использовались порой даже с антицерковными целями, как Казанский собор в Петербурге, где был размещен музей истории религий и атеизма. Поэтому, мне кажется, надо смотреть не на внешние феномены, а на содержательную сторону", - сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Говоря о "содержательной стороне", он напомнил, что Русская церковь не признает богослужений ПЦУ. "Мы не признаем действительность совершаемых ПЦУ богослужений, евхаристий (таинство причастия Тела и Крови Христа – ред.), так как исходим из того, что в ПЦУ нет действительного законного священства, нет преемственности хиротоний (рукоположений – возведения в сан - ред.)", – рассказал Козлов. Он пояснил, что Православная церковь называется апостольской, потому что хранит веру "по преемству от апостолов", и "архиерейские хиротонии восходят к апостолам", что не соблюдается в ПЦУ. "Использование храма раскольниками – это болезненно-оскорбительное действие для православных. Для нас несомненна неприемлемость присутствия раскольников в древней Киево-Печерской лавре", – заключил собеседник агентства. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского патриархата протоиерей Леонид Калинин отметил, что "позолоченные кресты могут чернеть со временем – это физические процессы", но происходят они в течение более длительного периода. Калинин также обратил внимание на то, что кресты на храмах лавры, где еще служат клирики канонической УПЦ, "сияют своей красотой". "Это поругание святыни (передача храма раскольнической ПЦУ и проведение ее представителями там богослужения – ред.) отразилось в почернении крестов, что физически объяснить невозможно, потому что это произошло резко. Это явный знак Божий, а такие знаки случайно не появляются: он четко говорит о том, что раскольники из ПЦУ ничего общего не имеют с христианством. Видимо, Бог сам показал, кому служат раскольники", – считает он.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html

https://ria.ru/20230316/monastyri-1858188502.html

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санкт-петербург, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, московский патриархат