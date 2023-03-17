https://ria.ru/20230317/kosachev-1858732963.html
Косачев заявил об основаниях для введения жестких санкций против МУС
Косачев заявил об основаниях для введения жестких санкций против МУС - РИА Новости, 17.03.2023
Косачев заявил об основаниях для введения жестких санкций против МУС
Решение Международного уголовного суда, досудебная палата которого выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина, не имеет ничего общего с... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:42
2023-03-17T23:42
2023-03-17T23:42
в мире
россия
владимир путин
константин косачев
мария львова-белова
международный уголовный суд
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Решение Международного уголовного суда, досудебная палата которого выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина, не имеет ничего общего с правосудием, Москва имеет все основания для введения жестких санкций в отношении МУС, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. "Сегодняшнее решение МУС не имеет ничего общего с правосудием, но демонстрирует глубочайший кризис международного права, спровоцированный Западом", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его словам, в этих условиях "Россия имеет все юридические основания для введения жестких санкций в отношении МУС, его судей и чиновников". "Вместе с дружественными странами было бы неплохо подумать над созданием институционального суда, который стал бы реальной альтернативой МУС", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230317/kadyrov-1858729851.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, константин косачев, мария львова-белова, международный уголовный суд, совет федерации рф
В мире, Россия, Владимир Путин, Константин Косачев, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ
Косачев заявил об основаниях для введения жестких санкций против МУС
Косачев: Россия имеет все основания для введения жестких санкций в отношении МУС