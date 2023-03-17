https://ria.ru/20230317/kosachev-1858731567.html

Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев

Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев - РИА Новости, 17.03.2023

Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев

Российский президент обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:20

2023-03-17T23:20

2023-03-17T23:46

международный уголовный суд

россия

константин косачев

москва

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российский президент обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права."Президент России как высшее должное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции. Комиссия международного права ООН засвидетельствовала, что обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание", - написал политик в своем телеграм-канале.Как следствие, отметил Косачев, "президент России не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью".Он также обратил внимание на то, что "ордер на арест" выдан не МУС как органом правосудия, а лишь его досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности. Кроме того, суд нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что "говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте", отметил он.Парламентарий добавил, что ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского статута МУС 1998 года, а значит данный орган не может обладать юрисдикцией на этих территориях."Так называемое "похищение детей" не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку такое преступление не предусмотрено Римским статутом", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20230317/kadyrov-1858729851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

международный уголовный суд, россия, константин косачев, москва, владимир путин, мария львова-белова, совет федерации рф, оон