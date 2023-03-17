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Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев - РИА Новости, 17.03.2023
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23:20 17.03.2023 (обновлено: 23:46 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kosachev-1858731567.html
Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев
Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев - РИА Новости, 17.03.2023
Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев
Российский президент обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:20
2023-03-17T23:46
международный уголовный суд
россия
константин косачев
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российский президент обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права."Президент России как высшее должное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции. Комиссия международного права ООН засвидетельствовала, что обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание", - написал политик в своем телеграм-канале.Как следствие, отметил Косачев, "президент России не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью".Он также обратил внимание на то, что "ордер на арест" выдан не МУС как органом правосудия, а лишь его досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности. Кроме того, суд нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что "говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте", отметил он.Парламентарий добавил, что ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского статута МУС 1998 года, а значит данный орган не может обладать юрисдикцией на этих территориях."Так называемое "похищение детей" не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку такое преступление не предусмотрено Римским статутом", - заключил Косачев.
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международный уголовный суд, россия, константин косачев, москва, владимир путин, мария львова-белова, совет федерации рф, оон
Международный уголовный суд, Россия, Константин Косачев, Москва, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Совет Федерации РФ, ООН
Путина не может арестовать никакая иностранная власть, заявил Косачев

Косачев напомнил об иммунитете президента России от международной уголовной юрисдикции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Российский президент обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции и не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
"Президент России как высшее должное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции. Комиссия международного права ООН засвидетельствовала, что обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание", - написал политик в своем телеграм-канале.
Как следствие, отметил Косачев, "президент России не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью".
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Он также обратил внимание на то, что "ордер на арест" выдан не МУС как органом правосудия, а лишь его досудебной палатой, которая не предрешает вопросы виновности. Кроме того, суд нарушил собственные правила в части опубличивания информации о конкретных лицах, что "говорит о чисто политическом, а не правовом подтексте", отметил он.
Парламентарий добавил, что ни Россия, ни Украина не являются участниками Римского статута МУС 1998 года, а значит данный орган не может обладать юрисдикцией на этих территориях.
"Так называемое "похищение детей" не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку такое преступление не предусмотрено Римским статутом", - заключил Косачев.
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