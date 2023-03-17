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Отношения России и Китая не поддаются давлению и угрозам, заявили в Пекине - РИА Новости, 17.03.2023
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12:05 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kitay-1858545213.html
Отношения России и Китая не поддаются давлению и угрозам, заявили в Пекине
Отношения России и Китая не поддаются давлению и угрозам, заявили в Пекине - РИА Новости, 17.03.2023
Отношения России и Китая не поддаются давлению и угрозам, заявили в Пекине
Россия и Китай осуществляют открытое сотрудничество, которое не поддается вмешательству и принуждению со стороны третьих сторон, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:05
2023-03-17T12:05
в мире
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йенс столтенберг
нато
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай осуществляют открытое сотрудничество, которое не поддается вмешательству и принуждению со стороны третьих сторон, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Сотрудничество между Китаем и Россией является честным, справедливым и открытым, оно приносит пользу народам двух стран и способствует глобальному развитию, оно не поддается вмешательству, угрозам и принуждению с какой-либо третьей стороны", - сказал дипломат, комментируя сообщения о том, что Китай якобы оказывает России военную помощь. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда занимал ответственную позицию в отношении экспорта военных товаров и всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. Дипломат также добавил, что Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с Россией, на основе равноправия и взаимной выгоды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует.
https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html
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в мире, китай, россия, сша, майкл маккол, йенс столтенберг, нато
В мире, Китай, Россия, США, Майкл Маккол, Йенс Столтенберг, НАТО
Отношения России и Китая не поддаются давлению и угрозам, заявили в Пекине

МИД Китая: отношения Москвы и Пекина не поддаются давлению и угрозам извне

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай осуществляют открытое сотрудничество, которое не поддается вмешательству и принуждению со стороны третьих сторон, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Сотрудничество между Китаем и Россией является честным, справедливым и открытым, оно приносит пользу народам двух стран и способствует глобальному развитию, оно не поддается вмешательству, угрозам и принуждению с какой-либо третьей стороны", - сказал дипломат, комментируя сообщения о том, что Китай якобы оказывает России военную помощь.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда занимал ответственную позицию в отношении экспорта военных товаров и всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
Дипломат также добавил, что Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с Россией, на основе равноправия и взаимной выгоды.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России. Глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол, ссылаясь якобы на данные разведки, утверждал, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. США предупредили Китай, что так поступать не следует.
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