https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html

Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт

Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2023

Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт

Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объёма двусторонней торговли и подписать новые... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:48

2023-03-17T11:48

2023-03-17T11:48

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китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объёма двусторонней торговли и подписать новые торгово-экономические соглашения, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов. Пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. "В 2022 г торговый оборот России и Китая превысил 190 миллиардов долларов. Фактически это говорит о выходе сторон на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. В 2022 году Россия нарастила поставки из Китая. Вероятно, в рамках визита будут сделаны новые заявления о развитии торгово-экономического сотрудничества. Есть вероятность, что Москва и Пекин поставят новую планку уровня двусторонней торговли. Возможно, это приведёт к подписанию новых договорённостей", - пояснил эксперт. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу довести объем российско-китайской двусторонней торговле до 200 миллиардов долларов к 2024 году.

https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин