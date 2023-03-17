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Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2023
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11:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт - РИА Новости, 17.03.2023
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт
Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объёма двусторонней торговли и подписать новые... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:48
2023-03-17T11:48
в мире
россия
китай
москва
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объёма двусторонней торговли и подписать новые торгово-экономические соглашения, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов. Пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. "В 2022 г торговый оборот России и Китая превысил 190 миллиардов долларов. Фактически это говорит о выходе сторон на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. В 2022 году Россия нарастила поставки из Китая. Вероятно, в рамках визита будут сделаны новые заявления о развитии торгово-экономического сотрудничества. Есть вероятность, что Москва и Пекин поставят новую планку уровня двусторонней торговли. Возможно, это приведёт к подписанию новых договорённостей", - пояснил эксперт. Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу довести объем российско-китайской двусторонней торговле до 200 миллиардов долларов к 2024 году.
https://ria.ru/20230317/khankhuey-1858508115.html
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в мире, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай могут поставить новую планку объема торговли, заявил эксперт

Эксперт Нежданов: Россия и Китай могут подписать новые экономические соглашения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву могут поставить новую планку объёма двусторонней торговли и подписать новые торгово-экономические соглашения, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Пресс-служба Кремля официально объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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"В 2022 г торговый оборот России и Китая превысил 190 миллиардов долларов. Фактически это говорит о выходе сторон на уровень торгового оборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. В 2022 году Россия нарастила поставки из Китая. Вероятно, в рамках визита будут сделаны новые заявления о развитии торгово-экономического сотрудничества. Есть вероятность, что Москва и Пекин поставят новую планку уровня двусторонней торговли. Возможно, это приведёт к подписанию новых договорённостей", - пояснил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу довести объем российско-китайской двусторонней торговле до 200 миллиардов долларов к 2024 году.
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