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Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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11:47 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kitay-1858537948.html
Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине
Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию может активизировать посредническую роль Китая по разрешению украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:47
2023-03-17T11:47
в мире
россия
китай
украина
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию может активизировать посредническую роль Китая по разрешению украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов. Пресс-служба Кремля ранее объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая. "Визит Си Цзиньпина может стать следующим шагом по формированию китайской системы посредничества по разрешению украинского кризиса. Определённым маркером здесь выступают заявления об успехе китайского посредничества на Ближнем Востоке. Пекин активно выступает медиатором международных отношений, демонстрирует готовность способствовать мирным процессам в разных регионах", - добавил эксперт. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России.
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в мире, россия, китай, украина, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Украина, Си Цзиньпин
Эксперт допустил, что Китай может активизировать посредничество по Украине

Эксперт Нежданов: визит Си Цзиньпина может активизировать посредничество Китая по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию может активизировать посредническую роль Китая по разрешению украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Пресс-служба Кремля ранее объявила, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая.
«
"Символично, что после переизбрания на третий срок Си Цзиньпин совершает визит в РФ. Это говорит о сохранении достигнутого уровня двусторонних отношений, которые Россия и Китай охарактеризовали в совместном заявлении от февраля 2022 года как "не имеющие границ", - отметил Нежданов.
"Визит Си Цзиньпина может стать следующим шагом по формированию китайской системы посредничества по разрешению украинского кризиса. Определённым маркером здесь выступают заявления об успехе китайского посредничества на Ближнем Востоке. Пекин активно выступает медиатором международных отношений, демонстрирует готовность способствовать мирным процессам в разных регионах", - добавил эксперт.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что китайский план урегулирования ситуации на Украине в части обеспечения безопасности соотносится с подходом России.
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