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В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
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10:35 17.03.2023 (обновлено: 10:59 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kitay-1858507633.html
В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине
В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине - РИА Новости, 17.03.2023
В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине
Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:35
2023-03-17T10:59
в мире
китай
россия
украина
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html
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в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине

В МИД Китая заявили, что Пекин будет придерживаться объективной позиции по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - сказал дипломат.
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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В миреКитайРоссияУкраинаСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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