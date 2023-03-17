https://ria.ru/20230317/kitay-1858507633.html

В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине

В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине - РИА Новости, 17.03.2023

В МИД Китая заявили, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине

Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:35

2023-03-17T10:35

2023-03-17T10:59

в мире

китай

россия

украина

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Китай будет твердо придерживаться объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html

китай

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир путин