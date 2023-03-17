https://ria.ru/20230317/kitay-1858503403.html

В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным

В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным - РИА Новости, 17.03.2023

В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:19

2023-03-17T10:19

2023-03-17T11:50

россия

си цзиньпин

мид кнр

владимир путин

китай

в мире

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сталкивается сегодня мир, значение и влияние отношений России и Китая, крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, "выходят далеко за пределы двусторонних отношений".

https://ria.ru/20230316/atr-1858388299.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире