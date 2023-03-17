Рейтинг@Mail.ru
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 17.03.2023 (обновлено: 11:50 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/kitay-1858503403.html
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным - РИА Новости, 17.03.2023
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:19
2023-03-17T11:50
россия
си цзиньпин
мид кнр
владимир путин
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сталкивается сегодня мир, значение и влияние отношений России и Китая, крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, "выходят далеко за пределы двусторонних отношений".
https://ria.ru/20230316/atr-1858388299.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2649cbabba3108273b5aa27fbdcef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире
Россия, Си Цзиньпин, МИД КНР, Владимир Путин, Китай, В мире
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным

МИД Китая: Си Цзиньпин обменяется с Путиным мнениями по двусторонним отношениям

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В МИД заявили о тесной координации позиций России и Китая по ситуации в АТР
Вчера, 17:38
"Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сталкивается сегодня мир, значение и влияние отношений России и Китая, крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, "выходят далеко за пределы двусторонних отношений".
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
08:11
 
РоссияСи ЦзиньпинМИД КНРВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала