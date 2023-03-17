https://ria.ru/20230317/kitay-1858503403.html
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным - РИА Новости, 17.03.2023
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:19
2023-03-17T10:19
2023-03-17T11:50
россия
си цзиньпин
мид кнр
владимир путин
китай
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля."Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие", - сказал дипломат.Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сталкивается сегодня мир, значение и влияние отношений России и Китая, крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, "выходят далеко за пределы двусторонних отношений".
https://ria.ru/20230316/atr-1858388299.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
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РИА Новости
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россия, си цзиньпин, мид кнр, владимир путин, китай, в мире
Россия, Си Цзиньпин, МИД КНР, Владимир Путин, Китай, В мире
В МИД Китая рассказали, что Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным
МИД Китая: Си Цзиньпин обменяется с Путиным мнениями по двусторонним отношениям
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения и ненацеливания на третьи стороны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
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"Визит председателя Си Цзиньпина в Россию будет носить мирный характер, обе стороны будут практиковать подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, содействовать демократизации международных отношений, построению многополярного мира, улучшать глобальное управление, внося вклад в глобальное развитие", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь также отметил, что в условиях потрясений и кардинальных перемен, с которыми сталкивается сегодня мир, значение и влияние отношений России и Китая, крупных держав, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, "выходят далеко за пределы двусторонних отношений".
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