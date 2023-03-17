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В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 17.03.2023
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Религия
 
12:16 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/kiev-1858550423.html
В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве
В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 17.03.2023
В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве
У Запада все хуже получается играть роль защитника религиозных свобод, не препятствуя попыткам Киева отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру, стоит помнить о... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:16
религия
украина
киев
россия
григорий карасин
михаил лермонтов
совет федерации рф
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. У Запада все хуже получается играть роль защитника религиозных свобод, не препятствуя попыткам Киева отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру, стоит помнить о суде, который "неподвластен звону злата", написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Играть роль блюстителя прав человека и защитника религиозных свобод на Украине у Запада получается всё более скандально. Наглые попытки киевского режима отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру вообще не получают освещения западных СМИ", - отметил политик. По его словам, об этом "обычно крикливые правозащитники застенчиво помалкивают". Их цель – подыграть режиму и дать силком согнать людей в подконтрольную ему ПЦУ (Православная церковь Украины), написал Карасин. "Какая уж здесь объективность! Надо доводить до результата линию Порошенко-Зеленского. Стыдно, господа-западные кураторы!", - подчеркнул он. В этой связи сенатор напомнил строки из стихотворения Михаила Лермонтова о суде, который "неподвластен звону злата". Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230316/kiev-1858287396.html
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украина, киев, россия, григорий карасин, михаил лермонтов, совет федерации рф, православная церковь украины (пцу), оон
Религия, Украина, Киев, Россия, Григорий Карасин, Михаил Лермонтов, Совет Федерации РФ, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН
В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве

Сенатор Карасин заявил, что Запад все хуже играет роль блюстителя прав человека

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. У Запада все хуже получается играть роль защитника религиозных свобод, не препятствуя попыткам Киева отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру, стоит помнить о суде, который "неподвластен звону злата", написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Играть роль блюстителя прав человека и защитника религиозных свобод на Украине у Запада получается всё более скандально. Наглые попытки киевского режима отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру вообще не получают освещения западных СМИ", - отметил политик.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Россия поставит вопрос о Киево-Печерской лавре в ООН, заявили в МИД
16 марта, 13:39
По его словам, об этом "обычно крикливые правозащитники застенчиво помалкивают".
Их цель – подыграть режиму и дать силком согнать людей в подконтрольную ему ПЦУ (Православная церковь Украины), написал Карасин. "Какая уж здесь объективность! Надо доводить до результата линию Порошенко-Зеленского. Стыдно, господа-западные кураторы!", - подчеркнул он.
В этой связи сенатор напомнил строки из стихотворения Михаила Лермонтова о суде, который "неподвластен звону злата".
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре
16 марта, 13:08
 
РелигияУкраинаКиевРоссияГригорий КарасинМихаил ЛермонтовСовет Федерации РФПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООН
 
 
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