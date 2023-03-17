https://ria.ru/20230317/kiev-1858550423.html

В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве

В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 17.03.2023

В Совфеде прокомментировали события в Киево-Печерской лавре в Киеве

У Запада все хуже получается играть роль защитника религиозных свобод, не препятствуя попыткам Киева отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру, стоит помнить о... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:16

2023-03-17T12:16

2023-03-17T12:16

религия

украина

киев

россия

григорий карасин

михаил лермонтов

совет федерации рф

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. У Запада все хуже получается играть роль защитника религиозных свобод, не препятствуя попыткам Киева отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру, стоит помнить о суде, который "неподвластен звону злата", написал в Telegram-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Играть роль блюстителя прав человека и защитника религиозных свобод на Украине у Запада получается всё более скандально. Наглые попытки киевского режима отобрать у монахов Киево-Печерскую лавру вообще не получают освещения западных СМИ", - отметил политик. По его словам, об этом "обычно крикливые правозащитники застенчиво помалкивают". Их цель – подыграть режиму и дать силком согнать людей в подконтрольную ему ПЦУ (Православная церковь Украины), написал Карасин. "Какая уж здесь объективность! Надо доводить до результата линию Порошенко-Зеленского. Стыдно, господа-западные кураторы!", - подчеркнул он. В этой связи сенатор напомнил строки из стихотворения Михаила Лермонтова о суде, который "неподвластен звону злата". Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230316/kiev-1858287396.html

https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, григорий карасин, михаил лермонтов, совет федерации рф, православная церковь украины (пцу), оон