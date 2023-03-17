https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html

Во Франции заявили о катастрофических последствиях разрыва связей с Россией

Во Франции заявили о катастрофических последствиях разрыва связей с Россией - РИА Новости, 17.03.2023

Во Франции заявили о катастрофических последствиях разрыва связей с Россией

Разрыв энергетических связей с Россией стал катастрофой для Европы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:48

2023-03-17T09:48

2023-03-17T09:48

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. Разрыв энергетических связей с Россией стал катастрофой для Европы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Думаю, наибольшее влияние на Европу оказал разрыв энергетических отношений. Это имело катастрофические последствия. Особенно это затронуло Германию, но также немного и Францию. Мы теперь покупаем сжиженный природный газ у США, который стоит гораздо дороже российского. И это не может не беспокоить", - сказал Филиппо, говоря о последствиях разрыва отношений РФ и Европы после спецоперации на Украине. По его словам, дефицит торгового баланса во Франции стал рекордным: он увеличился за год вдвое. "Кроме того, есть и сильное экологическое влияние, ведь российский газ мы получали по трубопроводу, а американский СПГ мы получаем в танкерах, что очень плохо для экологии и окружающей среды", - отметил политик. Что же касается экономических последствий, Филиппо напомнил, что европейские страны уже проходили это, когда ЕС впервые ввел санкции против РФ в 2014 году: тогда Россия стала сильнее, а европейцев эти ограничения, напротив, ослабили. "Поэтому мы уже знали, что новые санкции вновь обернуться против нас. Так что мы проиграли как с энергетической, так и экономической точек зрения. По причине выросших цен на энергию, многие европейские компании стали перебираться в США. Во Франции многие пекарни и маленькие предприятия стали закрываться, так как они не могут платить такие деньги за электроэнергию. Так что ситуация по истине катастрофическая", - резюмировал собеседник агентства. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.

https://ria.ru/20230316/gaz-1858114122.html

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, россия, европа