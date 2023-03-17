https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова - РИА Новости, 17.03.2023

На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:32

2023-03-17T17:32

2023-03-17T20:07

шоубиз

борис гребенщиков

аквариум

бали

индонезия

михаил шац

little big

новости - туризм

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix.Уточняется, что мероприятие должно было состояться 23 марта. По данным ряда СМИ, выступление отменили по инициативе руководства площадки. В прошлом году Гребенщиков осудил спецоперацию на Украине. Он перестал выступать в России, улетел за границу и стал выходить на сцену только там. Это не единственный случай, когда концерты российских артистов, уехавших за рубеж, отменяют в других странах. Например, несколько дней назад участники группы Little Big перенесли свое выступление на Бали с марта на апрель. Артисты объяснили произошедшее техническими причинами.Девятого марта в Индонезии иммиграционная служба задержала перед выступлением Михаила Шаца*. Артиста отправили в Тель-Авив. Вскоре он вернул зрителям деньги за отмененное мероприятие и извинился.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html

бали

индонезия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис гребенщиков, аквариум, бали, индонезия, михаил шац, little big, новости - туризм