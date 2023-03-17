https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова - РИА Новости, 17.03.2023
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:32
2023-03-17T17:32
2023-03-17T20:07
шоубиз
борис гребенщиков
аквариум
бали
индонезия
михаил шац
little big
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757550691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a6b3dfbc31514f235ed9cde3bd48286.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix.Уточняется, что мероприятие должно было состояться 23 марта. По данным ряда СМИ, выступление отменили по инициативе руководства площадки. В прошлом году Гребенщиков осудил спецоперацию на Украине. Он перестал выступать в России, улетел за границу и стал выходить на сцену только там. Это не единственный случай, когда концерты российских артистов, уехавших за рубеж, отменяют в других странах. Например, несколько дней назад участники группы Little Big перенесли свое выступление на Бали с марта на апрель. Артисты объяснили произошедшее техническими причинами.Девятого марта в Индонезии иммиграционная служба задержала перед выступлением Михаила Шаца*. Артиста отправили в Тель-Авив. Вскоре он вернул зрителям деньги за отмененное мероприятие и извинился.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757550691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65fa6fe5e9771c1690d0abcfba3b2510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис гребенщиков, аквариум, бали, индонезия, михаил шац, little big, новости - туризм
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Аквариум, Бали, Индонезия, Михаил Шац, Little Big, Новости - Туризм
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова