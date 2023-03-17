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На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова - РИА Новости, 17.03.2023
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Шоубиз
 
17:32 17.03.2023 (обновлено: 20:07 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова - РИА Новости, 17.03.2023
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:32
2023-03-17T20:07
шоубиз
борис гребенщиков
аквариум
бали
индонезия
михаил шац
little big
новости - туризм
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix.Уточняется, что мероприятие должно было состояться 23 марта. По данным ряда СМИ, выступление отменили по инициативе руководства площадки. В прошлом году Гребенщиков осудил спецоперацию на Украине. Он перестал выступать в России, улетел за границу и стал выходить на сцену только там. Это не единственный случай, когда концерты российских артистов, уехавших за рубеж, отменяют в других странах. Например, несколько дней назад участники группы Little Big перенесли свое выступление на Бали с марта на апрель. Артисты объяснили произошедшее техническими причинами.Девятого марта в Индонезии иммиграционная служба задержала перед выступлением Михаила Шаца*. Артиста отправили в Тель-Авив. Вскоре он вернул зрителям деньги за отмененное мероприятие и извинился.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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борис гребенщиков, аквариум, бали, индонезия, михаил шац, little big, новости - туризм
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Аквариум, Бали, Индонезия, Михаил Шац, Little Big, Новости - Туризм
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова

На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время концерта
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, сообщил билетный оператор Megatix.
Уточняется, что мероприятие должно было состояться 23 марта. По данным ряда СМИ, выступление отменили по инициативе руководства площадки.
© MegatixСкриншот страницы сайта Megatix
Скриншот страницы сайта Megatix
© Megatix
Скриншот страницы сайта Megatix
В прошлом году Гребенщиков осудил спецоперацию на Украине. Он перестал выступать в России, улетел за границу и стал выходить на сцену только там.
Это не единственный случай, когда концерты российских артистов, уехавших за рубеж, отменяют в других странах. Например, несколько дней назад участники группы Little Big перенесли свое выступление на Бали с марта на апрель. Артисты объяснили произошедшее техническими причинами.
Девятого марта в Индонезии иммиграционная служба задержала перед выступлением Михаила Шаца*. Артиста отправили в Тель-Авив. Вскоре он вернул зрителям деньги за отмененное мероприятие и извинился.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизБорис ГребенщиковАквариумБалиИндонезияМихаил ШацLittle BigНовости - Туризм
 
 
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