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Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд

Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд - РИА Новости, 09.03.2023

Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд

Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:48

2023-03-09T17:48

2023-03-09T19:53

в мире

михаил шац

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях.По словам актера, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 марта.Сам Шац не раскрыл подробности инцидента и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты.Организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы. Шац должен был выступать в Riverside Convention Center на Бали."Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта", — написали организаторы на своей странице в Instagram**.Они уточнили, что с Шацем все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, михаил шац