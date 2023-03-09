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Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд - РИА Новости, 09.03.2023
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд
Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:48
2023-03-09T17:48
2023-03-09T19:53
в мире
михаил шац
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях.По словам актера, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 марта.Сам Шац не раскрыл подробности инцидента и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты.Организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы. Шац должен был выступать в Riverside Convention Center на Бали."Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта", — написали организаторы на своей странице в Instagram**.Они уточнили, что с Шацем все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, михаил шац
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд
В Индонезии задержали телеведущего Михаила Шаца
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях.
По словам актера, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 марта.
Сам Шац
не раскрыл подробности инцидента и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты.
Организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы. Шац должен был выступать в Riverside Convention Center на Бали.
"Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта", — написали организаторы на своей странице в Instagram**.
Они уточнили, что с Шацем все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.