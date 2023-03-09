Рейтинг@Mail.ru
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 09.03.2023 (обновлено: 19:53 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/shats-1856834655.html
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд - РИА Новости, 09.03.2023
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд
Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:48
2023-03-09T19:53
в мире
михаил шац
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/22/1563402248_0:190:2910:1827_1920x0_80_0_0_718846c6a72ac46edbdeb58b78af0a86.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях.По словам актера, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 марта.Сам Шац не раскрыл подробности инцидента и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты.Организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы. Шац должен был выступать в Riverside Convention Center на Бали."Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта", — написали организаторы на своей странице в Instagram**.Они уточнили, что с Шацем все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/22/1563402248_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b9a4b6e07ee6dd4d6fda02ffa45f735c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, михаил шац
В мире, Михаил Шац
Концерт Михаила Шаца* на Бали прервал иммиграционный рейд

В Индонезии задержали телеведущего Михаила Шаца

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМихаил Шац*
Михаил Шац* - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Михаил Шац*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Телеведущего Михаила Шаца* задержали на индонезийском острове Бали. Об этом он сообщил в социальных сетях.
По словам актера, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 марта.
Сам Шац не раскрыл подробности инцидента и пообещал вернуть зрителям деньги за билеты.
Организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы. Шац должен был выступать в Riverside Convention Center на Бали.
"Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта", — написали организаторы на своей странице в Instagram**.
Они уточнили, что с Шацем все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреМихаил Шац
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала