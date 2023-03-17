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Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона - РИА Новости, 17.03.2023
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09:13 17.03.2023 (обновлено: 10:51 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858487521.html
Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона
Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона - РИА Новости, 17.03.2023
Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона
Франция — пешка США, и это не дает ей быть посредником по Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T09:13
2023-03-17T10:51
в мире
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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Франция — пешка США, и это не дает ей быть посредником по Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. "Если бы Франция была свободной, если бы она была голлистской, если бы Франция не находилась в подчинении ЕС и НАТО, она могла бы сыграть уравновешивающую роль, роль посредника, я уверен в этом, так как у нас есть дипломатическая традиция, есть исторические связи с Россией, мы всегда умели вести переговоры с разными странами", — сказал он.Но сегодня Франция не может выступать в таком качестве из-за своего подчиненного положения на международной арене. "Я считаю, что у Франции есть для посреднической роли привилегированная позиция — политическая, историческая и географическая, но нынешняя Франция, которая и на Францию-то не похожа, является пешкой Вашингтона, а такое положение мешает ей действовать", — считает собеседник агентства. Лидер партии "Патриоты" убежден, что Франция сможет сыграть роль посредника по Украине тогда, когда выйдет и из ЕС, и из НАТО.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html
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в мире, франция, украина, париж, евросоюз, нато
В мире, Франция, Украина, Париж, Евросоюз, НАТО
Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона

Политик Флориан Филиппо: Париж — пешка США, это не дает ему быть посредником по Украине

© AFP 2023 / Anne-Christine PoujoulatЛидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской правой партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / Anne-Christine Poujoulat
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Франция — пешка США, и это не дает ей быть посредником по Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.
"Если бы Франция была свободной, если бы она была голлистской, если бы Франция не находилась в подчинении ЕС и НАТО, она могла бы сыграть уравновешивающую роль, роль посредника, я уверен в этом, так как у нас есть дипломатическая традиция, есть исторические связи с Россией, мы всегда умели вести переговоры с разными странами", — сказал он.
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Но сегодня Франция не может выступать в таком качестве из-за своего подчиненного положения на международной арене.
"Я считаю, что у Франции есть для посреднической роли привилегированная позиция — политическая, историческая и географическая, но нынешняя Франция, которая и на Францию-то не похожа, является пешкой Вашингтона, а такое положение мешает ей действовать", — считает собеседник агентства.
Лидер партии "Патриоты" убежден, что Франция сможет сыграть роль посредника по Украине тогда, когда выйдет и из ЕС, и из НАТО.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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