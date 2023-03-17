https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858487521.html

Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона

Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона - РИА Новости, 17.03.2023

Французский политик назвал Париж пешкой Вашингтона

Франция — пешка США, и это не дает ей быть посредником по Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T09:13

2023-03-17T09:13

2023-03-17T10:51

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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Франция — пешка США, и это не дает ей быть посредником по Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью РИА Новости. "Если бы Франция была свободной, если бы она была голлистской, если бы Франция не находилась в подчинении ЕС и НАТО, она могла бы сыграть уравновешивающую роль, роль посредника, я уверен в этом, так как у нас есть дипломатическая традиция, есть исторические связи с Россией, мы всегда умели вести переговоры с разными странами", — сказал он.Но сегодня Франция не может выступать в таком качестве из-за своего подчиненного положения на международной арене. "Я считаю, что у Франции есть для посреднической роли привилегированная позиция — политическая, историческая и географическая, но нынешняя Франция, которая и на Францию-то не похожа, является пешкой Вашингтона, а такое положение мешает ей действовать", — считает собеседник агентства. Лидер партии "Патриоты" убежден, что Франция сможет сыграть роль посредника по Украине тогда, когда выйдет и из ЕС, и из НАТО.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858483793.html

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858480233.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, париж, евросоюз, нато