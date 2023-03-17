https://ria.ru/20230317/evrosoyuz-1858516727.html
Евросоюз готов на самоубийство ради США, заявил французский политик
Евросоюз готов на самоубийство ради США, заявил французский политик - РИА Новости, 17.03.2023
Евросоюз готов на самоубийство ради США, заявил французский политик
ЕС готов на самоубийство ради США, он обслуживает их интересы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:55
2023-03-17T10:55
2023-03-17T10:55
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЕС готов на самоубийство ради США, он обслуживает их интересы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Наша политика не направлена на благо народа. ЕС готов даже на самоубийство ради США", - заявил Филиппо, говоря о катастрофических последствий санкций для Европы. По его словам, не люди, которые управляют европейскими странами как на уровне ЕС, так и на национальном, страдают от экономической ситуации, а простой народ. "Они предают свой народ. Нет никакого рационального объяснения этому. То, что происходит – настоящее безумие", - считает политик. Сегодня, как отметил собеседник агентства, существует так называемый западный мир, который все больше изолирует себя. "Мы не хотим строить будущее рядом с Россией, Китаем, Индией, Бразилией, африканскими странами, которые пытаются стать независимыми, хотя это прекрасный мир, с которым мы должны пытаться сотрудничать. Франция могла бы стать мостом между англо-американским миром и миром БРИКС, но вместо того, чтобы быть мостом, мы выбрали быть американской колонией. Но это не путь к миру", - добавил лидер партии "Патриоты". Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230316/vozrast-1858383105.html
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, сша, в мире, франция
Евросоюз, США, В мире, Франция
Евросоюз готов на самоубийство ради США, заявил французский политик
Французский политик Филиппо: ЕС готов на самоубийство ради США, он обслуживает их интересы
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости, Анастасия Иванова. ЕС готов на самоубийство ради США, он обслуживает их интересы, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Наша политика не направлена на благо народа. ЕС готов даже на самоубийство ради США", - заявил Филиппо, говоря о катастрофических последствий санкций для Европы
.
По его словам, не люди, которые управляют европейскими странами как на уровне ЕС, так и на национальном, страдают от экономической ситуации, а простой народ.
"Они предают свой народ. Нет никакого рационального объяснения этому. То, что происходит – настоящее безумие", - считает политик.
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Сегодня, как отметил собеседник агентства, существует так называемый западный мир, который все больше изолирует себя.
"Мы не хотим строить будущее рядом с Россией
, Китаем
, Индией
, Бразилией
, африканскими странами, которые пытаются стать независимыми, хотя это прекрасный мир, с которым мы должны пытаться сотрудничать. Франция
могла бы стать мостом между англо-американским миром и миром БРИКС
, но вместо того, чтобы быть мостом, мы выбрали быть американской колонией. Но это не путь к миру", - добавил лидер партии "Патриоты".
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине
, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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