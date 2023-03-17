https://ria.ru/20230317/erdogan-1858679610.html

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов - РИА Новости, 17.03.2023

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:09

2023-03-17T18:09

2023-03-17T18:09

в мире

финляндия

турция

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реджеп тайип эрдоган

нато

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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая. Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html

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в мире, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато