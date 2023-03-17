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Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов - РИА Новости, 17.03.2023
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18:09 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/erdogan-1858679610.html
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов - РИА Новости, 17.03.2023
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:09
2023-03-17T18:09
в мире
финляндия
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая. Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html
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в мире, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов

Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая.
Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.
«
"Мы были вынуждены рассмотреть отдельно заявку Финляндии, так как там нет таких проявлений терроризма, как в Швеции... Я направил ноту в комиссию парламента, оттуда она будет передана в генассамблею. Надеюсь, что процесс (ратификации - ред.) завершится до выборов", - заявил Эрдоган на пресс-конференции с финским коллегой.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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В миреФинляндияТурцияШвецияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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