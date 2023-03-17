https://ria.ru/20230317/erdogan-1858679610.html
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов - РИА Новости, 17.03.2023
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:09
2023-03-17T18:09
2023-03-17T18:09
в мире
финляндия
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803560750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_99323fd746de0bae849721ffd0b1e5f3.jpg
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает завершения ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО до президентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая. Эрдоган сообщил в пятницу о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html
финляндия
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803560750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ab1b8ce397b460255744f34ab94d6ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов
Эрдоган ожидает завершения ратификации заявки Финляндии в НАТО до выборов в Турции