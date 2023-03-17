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В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 17.03.2023
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13:01 17.03.2023 (обновлено: 14:20 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/erdogan-1858564150.html
В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира
В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:01
2023-03-17T14:20
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, заявил, что РФ ценит его миротворческую деятельность и попытки оказать посреднические услуги.Глава Народного совета Туркмении, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов накануне на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира. В конце января о том, что Венгрия выступает за представление президента Турции на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто."Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений", - сказал Песков журналистам.
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, россия, дмитрий песков
Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Песков заявил, что в Кремле высоко ценят миротворческую деятельность Эрдогана

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, заявил, что РФ ценит его миротворческую деятельность и попытки оказать посреднические услуги.
Глава Народного совета Туркмении, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов накануне на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира. В конце января о том, что Венгрия выступает за представление президента Турции на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто.
"Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений", - сказал Песков журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира
31 января, 13:18
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияРоссияДмитрий Песков
 
 
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