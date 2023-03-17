https://ria.ru/20230317/erdogan-1858564150.html

В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира

В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 17.03.2023

В Кремле оценили идею номинировать Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:01

2023-03-17T13:01

2023-03-17T14:20

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение выдвинуть кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, заявил, что РФ ценит его миротворческую деятельность и попытки оказать посреднические услуги.Глава Народного совета Туркмении, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов накануне на саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира. В конце января о том, что Венгрия выступает за представление президента Турции на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто."Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230131/erdogan-1848650693.html

турция

россия

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Кирилл Волков

реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, россия, дмитрий песков