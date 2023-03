https://ria.ru/20230317/efremov-1858549608.html

Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым

Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым - РИА Новости, 17.03.2023

Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым

В Сети появились первые рецензии на фильм "Тетрис" с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном. У ленты высокий рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — 83... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:03

2023-03-17T15:03

2023-03-17T15:03

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858512617_624:0:4265:2048_1920x0_80_0_0_c2a880d6349b553184a5aa6007a2b45b.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии на фильм "Тетрис" с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном. У ленты высокий рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — 83 процента, который выставили на основании 23 отзывов критиков. Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова. В середине 1980-х он создал культовую головоломку. В центре сюжета история о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Эджертон) пытался получить права на "Тетрис"."Лента идет почти два часа, и несмотря на такой хронометраж ее сюжет освежает — он самодостаточный и динамичный, и не раздут, как некоторые 10-серийные проекты", — говорит Бенджамин Ли из The Guardian. "Режиссер Джон С. Бейрд использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза", — делится впечатлениями Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter.Саймон Абрамс из The Wrap среди тех, кому лента не понравилась. По его мнению, создатели фильма не определились с тоном произведения. Он считает, что "Тетрис" "забрасывает зрителей ссылками на ретро-поп-культуру, стереотипами о Холодной войне и при этом не замедляет темп, чтобы показать человеческие эмоции, скрытые за разоблачительными диалогами и слезливостью". Премьера "Тетриса" прошла на американском фестивале SXSW. Фильм выйдет на Apple TV+ с 31 мартаНикита Ефремов — сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многим другим.Ранее в Сети появились первые отзывы на фильм с Киану Ривзом "Джон Уик 4": критики рассказали, зачем смотреть продолжение прославленной франшизы об одиноком наемнике, у которого убили щенка. Собаку ему незадолго до смерти подарила жена. Режиссер фильма — Джон Стахелски. Он был каскадером Киану Ривза на съемках "Матрицы".

https://ria.ru/20230315/serial-1858031773.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды