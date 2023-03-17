Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Ефремовым
Зарубежные критики высоко оценили голливудский фильм с Никитой Ефремовым "Тетрис"
© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
© Apple TV (2023)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Сети появились первые рецензии на фильм "Тетрис" с Никитой Ефремовым и Тэроном Эджертоном. У ленты высокий рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes — 83 процента, который выставили на основании 23 отзывов критиков.
Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова. В середине 1980-х он создал культовую головоломку. В центре сюжета история о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Эджертон) пытался получить права на "Тетрис".
© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
© Apple TV (2023)
Кадр из фильма "Тетрис"
"Лента идет почти два часа, и несмотря на такой хронометраж ее сюжет освежает — он самодостаточный и динамичный, и не раздут, как некоторые 10-серийные проекты", — говорит Бенджамин Ли из The Guardian.
"Режиссер Джон С. Бейрд использует запутанную борьбу за лицензию на игру для создания крепкой и иногда комичной драмы о капитализме, интеллектуальной собственности и призраке распада Советского Союза", — делится впечатлениями Ловия Гьяркье из The Hollywood Reporter.
© Apple TV+Кадр из фильма "Тетрис"
© Apple TV+
Кадр из фильма "Тетрис"
Саймон Абрамс из The Wrap среди тех, кому лента не понравилась. По его мнению, создатели фильма не определились с тоном произведения. Он считает, что "Тетрис" "забрасывает зрителей ссылками на ретро-поп-культуру, стереотипами о Холодной войне и при этом не замедляет темп, чтобы показать человеческие эмоции, скрытые за разоблачительными диалогами и слезливостью".
Премьера "Тетриса" прошла на американском фестивале SXSW. Фильм выйдет на Apple TV+ с 31 марта
© Apple TV (2023)Кадр из фильма "Тетрис"
© Apple TV (2023)
Кадр из фильма "Тетрис"
Никита Ефремов — сын Михаила и внук Олега Ефремовых. Зрители знают его по проектам "Нулевой пациент", "Хороший человек", "Лето", "Оттепель", "Лондонград" и многим другим.
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