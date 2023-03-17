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Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами - РИА Новости, 17.03.2023
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19:21 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/dzhabarov-1858700752.html
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами - РИА Новости, 17.03.2023
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами
Члены Международного уголовного суда, выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, – преступники, и если будет необходимо, Россия проведет выездное... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:21
2023-03-17T19:21
в мире
россия
гаага
владимир путин
владимир джабаров
мария львова-белова
международный уголовный суд
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Члены Международного уголовного суда, выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, – преступники, и если будет необходимо, Россия проведет выездное заседание донецкого трибунала в Гааге, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), который располагается в Гааге и юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. "Если надо, мы проведем заседание международного трибунала донецкого по этим садистам, и в том числе включая выездное заседание в Гааге &lt;…&gt;, потому что все члены этого суда (МУС – ред.) – преступники, которые могли принять такое решение. Уже преступники априори", – сказал он.
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в мире, россия, гаага, владимир путин, владимир джабаров, мария львова-белова, международный уголовный суд, совет федерации рф
В мире, Россия, Гаага, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами

Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на арест Путина, преступниками и садистами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Члены Международного уголовного суда, выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, – преступники, и если будет необходимо, Россия проведет выездное заседание донецкого трибунала в Гааге, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), который располагается в Гааге и юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
"Если надо, мы проведем заседание международного трибунала донецкого по этим садистам, и в том числе включая выездное заседание в Гааге <…>, потому что все члены этого суда (МУС – ред.) – преступники, которые могли принять такое решение. Уже преступники априори", – сказал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Вчера, 19:15
 
В миреРоссияГаагаВладимир ПутинВладимир ДжабаровМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судСовет Федерации РФ
 
 
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