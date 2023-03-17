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Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами - РИА Новости, 17.03.2023
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами
Члены Международного уголовного суда, выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, – преступники, и если будет необходимо, Россия проведет выездное... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:21
2023-03-17T19:21
2023-03-17T19:21
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владимир джабаров
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международный уголовный суд
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Члены Международного уголовного суда, выдавшие ордер на арест президента Владимира Путина, – преступники, и если будет необходимо, Россия проведет выездное заседание донецкого трибунала в Гааге, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), который располагается в Гааге и юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордеры на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. "Если надо, мы проведем заседание международного трибунала донецкого по этим садистам, и в том числе включая выездное заседание в Гааге <…>, потому что все члены этого суда (МУС – ред.) – преступники, которые могли принять такое решение. Уже преступники априори", – сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, владимир путин, владимир джабаров, мария львова-белова, международный уголовный суд, совет федерации рф
В мире, Россия, Гаага, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Совет Федерации РФ
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на "арест" Путина, садистами
Джабаров назвал членов МУС, выдавших ордер на арест Путина, преступниками и садистами