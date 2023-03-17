https://ria.ru/20230317/dtp-1858583191.html
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО - РИА Новости, 17.03.2023
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО
В Петербурге автомобиль "Мерседес ML" въехал на всей скорости в здание станции технического обслуживания (СТО) и сбил одного человека, проводится проверка,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:57
2023-03-17T13:57
2023-03-17T14:37
происшествия
авто
санкт-петербург
mercedes
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. В Петербурге автомобиль "Мерседес ML" въехал на всей скорости в здание станции технического обслуживания (СТО) и сбил одного человека, проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленобласти. Установлено, что на юго-западе Петербурга в Старо-Паново автомобиль "Мерседес ML" въехал в здание станции техобслуживания на Поселковой улице. В результате травмы средней степени тяжести получил 46-летний клиент СТО. На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции Красносельского района Петербурга. "По факту ДТП с "Мерседесом" проводится административное расследование", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что иномаркой управлял 57-летний местный житель. По предварительным данным, у него произошел инсульт, в результате чего он потерял управление автомобилем. С места происшествия водитель был госпитализирован в больницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, mercedes, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Mercedes, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО
В Петербурге водитель Mercedes на скорости въехал в здание СТО и сбил человека