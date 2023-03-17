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Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном - РИА Новости, 17.03.2023
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11:55 17.03.2023 (обновлено: 12:42 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/dron-1858541037.html
Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном
Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном - РИА Новости, 17.03.2023
Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном
Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:55
2023-03-17T12:42
безопасность
су-27
россия
сергей шойгу
инцидент с американским беспилотником над черным морем
сша
вашингтон (штат)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщили в пресс-службе ведомства.Министерство довело до пользователей воздушного пространства границы этого района в соответствии с международными нормами.По информации военного ведомства, инцидент произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
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россия
сша
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безопасность, су-27, россия, сергей шойгу, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сша, вашингтон (штат), сергей лавров
Безопасность, Су-27, Россия, Сергей Шойгу, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, США, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном

Шойгу представил к наградам летчиков Су-27, перехвативших американский беспилотник MQ-9

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Министерство довело до пользователей воздушного пространства границы этого района в соответствии с международными нормами.
По информации военного ведомства, инцидент произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.
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БезопасностьСу-27РоссияСергей ШойгуИнцидент с американским беспилотником над Черным моремСШАВашингтон (штат)Сергей Лавров
 
 
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