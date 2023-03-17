https://ria.ru/20230317/dron-1858541037.html

Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном

Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном - РИА Новости, 17.03.2023

Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:55

2023-03-17T11:55

2023-03-17T12:42

безопасность

су-27

россия

сергей шойгу

инцидент с американским беспилотником над черным морем

сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858012568_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_2ab3d858b8df577c0799c678446a4e11.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщили в пресс-службе ведомства.Министерство довело до пользователей воздушного пространства границы этого района в соответствии с международными нормами.По информации военного ведомства, инцидент произошел во вторник утром в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности. По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил дипломат, их заявления расходятся с делом.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858433021.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, су-27, россия, сергей шойгу, инцидент с американским беспилотником над черным морем, сша, вашингтон (штат), сергей лавров