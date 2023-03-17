Эксперты назвали самые живописные автомобильные маршруты России
МТС Travel назвал самые интересные автомобильные маршруты по России
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Эксперты назвали автомаршруты по России, заслуживающие наибольшего внимания туристов, сообщает МТС Travel.
Дорога из Санкт-Петербурга в Мурманск проходит по одной из самых популярных северных трасс РФ "Кола" через Карелию. Вокруг — хвойные леса, огромные валуны и отвесные скалы. В Мурманской области в марте можно наблюдать северное сияние. Самые красивые виды открываются с горного массива Хибины. Чтобы добраться до них, нужно свернуть с основного маршрута в районе озера Имандра.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкОсенний лес вдоль автодороги "Кола" в Кондопожском районе Республики Карелия
Осенний лес вдоль автодороги "Кола" в Кондопожском районе Республики Карелия
По дороге можно переночевать в Петрозаводске. Средняя стоимость отеля там — 3,7 тысячи рублей в сутки. Вторым пунктом для отдыха может стать Кандалакша, где гостиница обойдется в среднем в 3,3 тысячи рублей за ночь. Остановка в Мурманске весной стоит примерно пять тысяч рублей.
По автодороге М-9 "Балтия" водители едут в Тверскую область. В трех часах от Москвы расположена усадьба Степановское-Волосово — не пропустите. Финальной точкой путешествия станут скалы на реке Держа — белоснежный каньон у города Зубцов. Переночевать можно в одном из отелей Подмосковья, средняя цена за ночь — 7,1 тысячи рублей.
CC BY-SA 4.0 / Сергей Анатольевич Васильев / Stepanovskoe-VolosovoГлавный въезд в усадьбу Степановское-Волосово
CC BY-SA 4.0 / Сергей Анатольевич Васильев / Stepanovskoe-Volosovo
Главный въезд в усадьбу Степановское-Волосово
Жителям южной части России можно отправиться из Волгограда в Калмыкию. В конце апреля и начале мая вдоль дороги — живописная цветущая степь. Из достопримечательностей стоит посетить храмы — например, Сякюсн-сюме, Золотую обитель Будды Шакьямуни, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы. В Элисте средняя стоимость номера в отеле — 3,9 тысячи рублей.
Чуйский тракт тянется от Новосибирска до границы с Монголией. По дороге — весенние виды на Алтайские горы, озера, долины и водопады. Остановиться на ночь можно в селе Манжерок — там всесезонный курорт, средняя стоимость номера — 9,6 тысячи рублей. Альтернатива — город Бийск, ночь в отеле обойдется в три тысячи рублей.
Еще один живописный маршрут — дорога из Красноярска в Хакасию. Если немного отклониться от пути вдоль Енисея, можно добраться до горной реки Белый Июс. Рядом, по скальному массиву Тогыз-Аз, пролегает туристический маршрут "Тропа предков". Также в Хакасии обязательно стоит посмотреть на менгиры — каменные изваяния, похожие на Стоунхендж, которые встречаются прямо вдоль дороги. Переночевать можно в Абакане, где средняя стоимость номера — 3,9 тысячи рублей.