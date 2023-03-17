https://ria.ru/20230317/dorogi-1858411213.html

Эксперты назвали самые живописные автомобильные маршруты России

Эксперты назвали самые живописные автомобильные маршруты России - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперты назвали самые живописные автомобильные маршруты России

Эксперты назвали автомаршруты по России, заслуживающие наибольшего внимания туристов, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:49

2023-03-17T02:49

2023-03-17T02:49

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Эксперты назвали автомаршруты по России, заслуживающие наибольшего внимания туристов, сообщает МТС Travel.Дорога из Санкт-Петербурга в Мурманск проходит по одной из самых популярных северных трасс РФ "Кола" через Карелию. Вокруг — хвойные леса, огромные валуны и отвесные скалы. В Мурманской области в марте можно наблюдать северное сияние. Самые красивые виды открываются с горного массива Хибины. Чтобы добраться до них, нужно свернуть с основного маршрута в районе озера Имандра.По дороге можно переночевать в Петрозаводске. Средняя стоимость отеля там — 3,7 тысячи рублей в сутки. Вторым пунктом для отдыха может стать Кандалакша, где гостиница обойдется в среднем в 3,3 тысячи рублей за ночь. Остановка в Мурманске весной стоит примерно пять тысяч рублей.По автодороге М-9 "Балтия" водители едут в Тверскую область. В трех часах от Москвы расположена усадьба Степановское-Волосово — не пропустите. Финальной точкой путешествия станут скалы на реке Держа — белоснежный каньон у города Зубцов. Переночевать можно в одном из отелей Подмосковья, средняя цена за ночь — 7,1 тысячи рублей.Жителям южной части России можно отправиться из Волгограда в Калмыкию. В конце апреля и начале мая вдоль дороги — живописная цветущая степь. Из достопримечательностей стоит посетить храмы — например, Сякюсн-сюме, Золотую обитель Будды Шакьямуни, Тантрический монастырь Владыки Зонкавы. В Элисте средняя стоимость номера в отеле — 3,9 тысячи рублей.Чуйский тракт тянется от Новосибирска до границы с Монголией. По дороге — весенние виды на Алтайские горы, озера, долины и водопады. Остановиться на ночь можно в селе Манжерок — там всесезонный курорт, средняя стоимость номера — 9,6 тысячи рублей. Альтернатива — город Бийск, ночь в отеле обойдется в три тысячи рублей.Еще один живописный маршрут — дорога из Красноярска в Хакасию. Если немного отклониться от пути вдоль Енисея, можно добраться до горной реки Белый Июс. Рядом, по скальному массиву Тогыз-Аз, пролегает туристический маршрут "Тропа предков". Также в Хакасии обязательно стоит посмотреть на менгиры — каменные изваяния, похожие на Стоунхендж, которые встречаются прямо вдоль дороги. Переночевать можно в Абакане, где средняя стоимость номера — 3,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20221125/altay-1833983047.html

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, дороги, отдых в россии, достопримечательности