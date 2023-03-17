https://ria.ru/20230317/bmp-1858558294.html

Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной

Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной - РИА Новости, 17.03.2023

Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной

Вооруженные силы уничтожили украинскую БМП под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:42

2023-03-17T12:42

2023-03-17T13:32

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

сватово

андрей марочко

вооруженные силы украины

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили украинскую БМП под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена догорающая техника противника. Российские военные обнаружили бронемашину с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии.Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременном участке линии соприкосновения.Собеседник агентства добавил, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке.На прошлой неделе Марочко рассказывал, что украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html

https://ria.ru/20230315/svatovo-1857938706.html

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Кадры горящей украинской БМП под Кременной Горящая украинская БМП под Кременной. Машина была уничтожена огнем ствольной артиллерии. 2023-03-17T12:42 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременная, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, вооруженные силы украины