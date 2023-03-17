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Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 17.03.2023 (обновлено: 13:32 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/bmp-1858558294.html
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной - РИА Новости, 17.03.2023
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной
Вооруженные силы уничтожили украинскую БМП под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:42
2023-03-17T13:32
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
сватово
андрей марочко
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили украинскую БМП под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена догорающая техника противника. Российские военные обнаружили бронемашину с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии.Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременном участке линии соприкосновения.Собеседник агентства добавил, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке.На прошлой неделе Марочко рассказывал, что украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html
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Кадры горящей украинской БМП под Кременной
Горящая украинская БМП под Кременной. Машина была уничтожена огнем ствольной артиллерии.
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кременная, луганская народная республика, сватово, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Сватово, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили украинскую БМП под Кременной

Российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП под Кременной в ЛНР

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 мар — РИА Новости. Вооруженные силы уничтожили украинскую БМП под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.
В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой запечатлена догорающая техника противника. Российские военные обнаружили бронемашину с помощью беспилотника и корректировали работу ствольной артиллерии.
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Как сообщил сегодня РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, бойцы ВСУ пытаются маскировать свои оборонительные позиции и активно используют ложные позиции на сватовско-кременном участке линии соприкосновения.
Собеседник агентства добавил, что украинские военные используют металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке.
На прошлой неделе Марочко рассказывал, что украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения.
В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаСватовоАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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