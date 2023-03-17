https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами

На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами - РИА Новости, 17.03.2023

На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами

В прокат вышел фильм об аварийной посадке самолета возле аэропорта Жуковский — "На солнце, вдоль рядов кукурузы". В тот день, 15 августа 2019 года, все... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T08:00

2023-03-17T08:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В прокат вышел фильм об аварийной посадке самолета возле аэропорта Жуковский — "На солнце, вдоль рядов кукурузы". В тот день, 15 августа 2019 года, все пассажиры и члены экипажа выжили. Это не единственная ситуация, которая, по счастливой случайности, обошлась без жертв. О невероятных историях спасения в авиации и фильмах на эту тему — в материале РИА Новости."Действовал как зверь""Во время премьерного показа зал раз 30 аплодировал. И смеялись, и плакали. Когда пошли кадры аварии, у меня были мурашки", — говорит пассажир Игорь Карнаухов, который с женой Жанной оказался на том самом рейсе "Уральских авиалиний".В августе 2019-го практически сразу после взлета лайнер попал в стаю птиц. Поврежденные двигатели частично потеряли тягу. Полет закончился удивительным приземлением в кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, 74 человека получили травмы.Карнаухов вплоть до секунд помнит, как самолет взлетал, как раздались громкие хлопки в двигателях. "Я настроился на волну пилота и чувствовал, что происходит. Следователю я по секундам расписал все этапы нашего полета, — рассказывает он. — Пилот действовал как зверь: на разуме и инстинктах"."Супругу пытался успокоить, но сам понимал: что-то не так", — признается Игорь. Он вспоминает: трясся салон, теряли высоту, и было непонятно — это уже падение или еще управляемое движение. А в иллюминаторах виднелась кукуруза.Перед столкновением с землей, по словам пассажира, самолет выровнялся. Пилот задрал нос лайнера и "притер" его фюзеляжем к земле. Повезло, что перескочили оросительную канаву, пропустили между бортом и двигателем бетонный колодец."В фильме показывают, как проводники ходили по салону, успокаивая пассажиров. На самом деле этого не было, они тоже сидели в креслах, — уточняет Карнаухов. — Но как только ситуация стала понятной, стюардессы открыли двери, надули трапы и скомандовали: "На выход".Пассажиры, по его словам, не паниковали — даже дети."Фильм о переоценке ценностей"Все запомнили фразу бортпроводника Дмитрия Ивлицкого: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Она стала названием фильма."Эмоциональная составляющая в кино превзошла техническую часть. Фильм снят отлично, но не совсем соответствует действительности, — отмечает пассажир. — Но ведь главное — эмоции"."Консультантом картины выступал командир судна Дамир Юсупов, — объясняет Вера Гасникова, пресс-секретарь "Уральских авиалиний". — Фильм основан на счастливых реальных событиях. Это кино о переоценке ценностей, о том, как нужно дорожить тем, что имеешь". Она добавляет: все члены экипажа по-прежнему работают в компании "Уральские авиалинии"."Чудо на Гудзоне" Сертифицированный летчик-инструктор Кит Чианфрани, в прошлом расследовавший авиационные инциденты для сухопутных сил США, в беседе с РИА Новости, говоря о приземлении лайнера в кукурузу, вспомнил "чудо на Гудзоне", которое произошло за десять лет до российского инцидента. "Обоим командирам воздушного судна пришлось спланировать", — рассказывал Чианфрани.КВС Салли Салленбергер успешно посадил самолет А320 на реку Гудзон в Нью-Йорке, после того как отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей гусей. Авиапроисшествие легло в основу знаменитого фильма.Лента "Чудо на Гудзоне" — и о невероятной посадке, и о работе Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В ней показано, что чувствовали пилоты во время полета и расследования, которое грозило уголовной ответственностью.Кстати, еще в 1963-м Ту-124 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Таллин — Москва после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих двигателей приводнился на Неву. Комиссия, расследовавшая инцидент, возложила ответственность на экипаж, но позже обвинения сняли.Двенадцать лет и 81 жизньИсполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев вспоминает другую историю. В 2010-м экипаж Ту-154М авиакомпании "Алроса" во время пассажирского рейса Удачный — Москва совершил экстренную посадку в бывшем аэропорту Ижма — на полосу, давно выведенную из эксплуатации."Это пример героизма в первую очередь начальника вертолетной площадки Сергея Сотникова, который поддерживал ВПП в приемлемом состоянии для посадки тяжелого лайнера", — подчеркивает Пантелеев. Сотников по собственной инициативе 12 лет следил за полосой. Эта история показана в новогоднем фильме "Елки 2".Пилоты позже признались, что увидели аэропорт случайно. Все пассажиры и члены экипажа — 81 человек — остались живы.Вспоминает эксперт и приземление Ту-204 под Омском с полностью выключенными двигателями. Инцидент произошел в 2002-м. Самолет следовал по маршруту Франкфурт-на-Майне — Новосибирск. Аэропорт Толмачево из-за погоды принять судно не смог, а к моменту захода на запасной у лайнера закончилось топливо. Двигатели встали. До полосы было 15 километров, но удалось спасти и более ста пассажиров, и машину.Финальный рубеж "В авиации предпринимают самые строгие экстраординарные меры безопасности", — говорит Олег Пантелеев. Все системы многократно дублируются, уточняет эксперт. Если произошел отказ какого-то узла или агрегата, самолет спокойно продолжает полет."Но финальным рубежом защиты, когда на системы уже надежды нет, остается экипаж", — отмечает Пантелеев. Если сотрудники четко действуют в критической ситуации и не паникуют, до нас чаще доходит информация о невероятных случаях спасения самолетов, пассажиров и тех, кто на земле.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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