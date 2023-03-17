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На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
08:00 17.03.2023 (обновлено: 08:17 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html
На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами
На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами - РИА Новости, 17.03.2023
На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами
В прокат вышел фильм об аварийной посадке самолета возле аэропорта Жуковский — "На солнце, вдоль рядов кукурузы". В тот день, 15 августа 2019 года, все... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:00
2023-03-17T08:17
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В прокат вышел фильм об аварийной посадке самолета возле аэропорта Жуковский — "На солнце, вдоль рядов кукурузы". В тот день, 15 августа 2019 года, все пассажиры и члены экипажа выжили. Это не единственная ситуация, которая, по счастливой случайности, обошлась без жертв. О невероятных историях спасения в авиации и фильмах на эту тему — в материале РИА Новости."Действовал как зверь""Во время премьерного показа зал раз 30 аплодировал. И смеялись, и плакали. Когда пошли кадры аварии, у меня были мурашки", — говорит пассажир Игорь Карнаухов, который с женой Жанной оказался на том самом рейсе "Уральских авиалиний".В августе 2019-го практически сразу после взлета лайнер попал в стаю птиц. Поврежденные двигатели частично потеряли тягу. Полет закончился удивительным приземлением в кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, 74 человека получили травмы.Карнаухов вплоть до секунд помнит, как самолет взлетал, как раздались громкие хлопки в двигателях. "Я настроился на волну пилота и чувствовал, что происходит. Следователю я по секундам расписал все этапы нашего полета, — рассказывает он. — Пилот действовал как зверь: на разуме и инстинктах"."Супругу пытался успокоить, но сам понимал: что-то не так", — признается Игорь. Он вспоминает: трясся салон, теряли высоту, и было непонятно — это уже падение или еще управляемое движение. А в иллюминаторах виднелась кукуруза.Перед столкновением с землей, по словам пассажира, самолет выровнялся. Пилот задрал нос лайнера и "притер" его фюзеляжем к земле. Повезло, что перескочили оросительную канаву, пропустили между бортом и двигателем бетонный колодец."В фильме показывают, как проводники ходили по салону, успокаивая пассажиров. На самом деле этого не было, они тоже сидели в креслах, — уточняет Карнаухов. — Но как только ситуация стала понятной, стюардессы открыли двери, надули трапы и скомандовали: "На выход".Пассажиры, по его словам, не паниковали — даже дети."Фильм о переоценке ценностей"Все запомнили фразу бортпроводника Дмитрия Ивлицкого: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Она стала названием фильма."Эмоциональная составляющая в кино превзошла техническую часть. Фильм снят отлично, но не совсем соответствует действительности, — отмечает пассажир. — Но ведь главное — эмоции"."Консультантом картины выступал командир судна Дамир Юсупов, — объясняет Вера Гасникова, пресс-секретарь "Уральских авиалиний". — Фильм основан на счастливых реальных событиях. Это кино о переоценке ценностей, о том, как нужно дорожить тем, что имеешь". Она добавляет: все члены экипажа по-прежнему работают в компании "Уральские авиалинии"."Чудо на Гудзоне" Сертифицированный летчик-инструктор Кит Чианфрани, в прошлом расследовавший авиационные инциденты для сухопутных сил США, в беседе с РИА Новости, говоря о приземлении лайнера в кукурузу, вспомнил "чудо на Гудзоне", которое произошло за десять лет до российского инцидента. "Обоим командирам воздушного судна пришлось спланировать", — рассказывал Чианфрани.КВС Салли Салленбергер успешно посадил самолет А320 на реку Гудзон в Нью-Йорке, после того как отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей гусей. Авиапроисшествие легло в основу знаменитого фильма.Лента "Чудо на Гудзоне" — и о невероятной посадке, и о работе Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В ней показано, что чувствовали пилоты во время полета и расследования, которое грозило уголовной ответственностью.Кстати, еще в 1963-м Ту-124 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Таллин — Москва после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих двигателей приводнился на Неву. Комиссия, расследовавшая инцидент, возложила ответственность на экипаж, но позже обвинения сняли.Двенадцать лет и 81 жизньИсполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев вспоминает другую историю. В 2010-м экипаж Ту-154М авиакомпании "Алроса" во время пассажирского рейса Удачный — Москва совершил экстренную посадку в бывшем аэропорту Ижма — на полосу, давно выведенную из эксплуатации."Это пример героизма в первую очередь начальника вертолетной площадки Сергея Сотникова, который поддерживал ВПП в приемлемом состоянии для посадки тяжелого лайнера", — подчеркивает Пантелеев. Сотников по собственной инициативе 12 лет следил за полосой. Эта история показана в новогоднем фильме "Елки 2".Пилоты позже признались, что увидели аэропорт случайно. Все пассажиры и члены экипажа — 81 человек — остались живы.Вспоминает эксперт и приземление Ту-204 под Омском с полностью выключенными двигателями. Инцидент произошел в 2002-м. Самолет следовал по маршруту Франкфурт-на-Майне — Новосибирск. Аэропорт Толмачево из-за погоды принять судно не смог, а к моменту захода на запасной у лайнера закончилось топливо. Двигатели встали. До полосы было 15 километров, но удалось спасти и более ста пассажиров, и машину.Финальный рубеж "В авиации предпринимают самые строгие экстраординарные меры безопасности", — говорит Олег Пантелеев. Все системы многократно дублируются, уточняет эксперт. Если произошел отказ какого-то узла или агрегата, самолет спокойно продолжает полет."Но финальным рубежом защиты, когда на системы уже надежды нет, остается экипаж", — отмечает Пантелеев. Если сотрудники четко действуют в критической ситуации и не паникуют, до нас чаще доходит информация о невероятных случаях спасения самолетов, пассажиров и тех, кто на земле.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html
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туризм, проблемы - туризм, туристы, олег пантелеев, дамир юсупов, аэрофлот, "авиапорт", алроса, airbus а320, ту-154, ту-204, уральские авиалинии, самолеты, авиакомпании, куда сходить , что посмотреть , актуальное - туризм
Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, туристы, Олег Пантелеев, Дамир Юсупов, Аэрофлот, "Авиапорт", Алроса, Airbus А320, Ту-154, Ту-204, Уральские авиалинии, Самолеты, авиакомпании, куда сходить , что посмотреть , Актуальное - Туризм

На солнце, вдоль кукурузы: авиапроисшествия, не ставшие катастрофами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В прокат вышел фильм об аварийной посадке самолета возле аэропорта Жуковский — "На солнце, вдоль рядов кукурузы". В тот день, 15 августа 2019 года, все пассажиры и члены экипажа выжили. Это не единственная ситуация, которая, по счастливой случайности, обошлась без жертв. О невероятных историях спасения в авиации и фильмах на эту тему — в материале РИА Новости.

"Действовал как зверь"

"Во время премьерного показа зал раз 30 аплодировал. И смеялись, и плакали. Когда пошли кадры аварии, у меня были мурашки", — говорит пассажир Игорь Карнаухов, который с женой Жанной оказался на том самом рейсе "Уральских авиалиний".
В августе 2019-го практически сразу после взлета лайнер попал в стаю птиц. Поврежденные двигатели частично потеряли тягу. Полет закончился удивительным приземлением в кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, 74 человека получили травмы.
Карнаухов вплоть до секунд помнит, как самолет взлетал, как раздались громкие хлопки в двигателях. "Я настроился на волну пилота и чувствовал, что происходит. Следователю я по секундам расписал все этапы нашего полета, — рассказывает он. — Пилот действовал как зверь: на разуме и инстинктах".
© Фото : страница авиакомпании "Уральские авиалинии" в FacebookДамир Юсупов и Георгий Мурзин
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : страница авиакомпании "Уральские авиалинии" в Facebook
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин
"Супругу пытался успокоить, но сам понимал: что-то не так", — признается Игорь. Он вспоминает: трясся салон, теряли высоту, и было непонятно — это уже падение или еще управляемое движение. А в иллюминаторах виднелась кукуруза.
Перед столкновением с землей, по словам пассажира, самолет выровнялся. Пилот задрал нос лайнера и "притер" его фюзеляжем к земле. Повезло, что перескочили оросительную канаву, пропустили между бортом и двигателем бетонный колодец.
"В фильме показывают, как проводники ходили по салону, успокаивая пассажиров. На самом деле этого не было, они тоже сидели в креслах, — уточняет Карнаухов. — Но как только ситуация стала понятной, стюардессы открыли двери, надули трапы и скомандовали: "На выход".
Пассажиры, по его словам, не паниковали — даже дети.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭвакуация Airbus A321 с места ЧП
Эвакуация Airbus A321 с места ЧП - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эвакуация Airbus A321 с места ЧП

"Фильм о переоценке ценностей"

Все запомнили фразу бортпроводника Дмитрия Ивлицкого: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Она стала названием фильма.
"Эмоциональная составляющая в кино превзошла техническую часть. Фильм снят отлично, но не совсем соответствует действительности, — отмечает пассажир. — Но ведь главное — эмоции".
© @Central Partnership/YouTubeКадр трейлера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Кадр трейлера фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы
© @Central Partnership/YouTube
Кадр трейлера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
"Консультантом картины выступал командир судна Дамир Юсупов, — объясняет Вера Гасникова, пресс-секретарь "Уральских авиалиний". — Фильм основан на счастливых реальных событиях. Это кино о переоценке ценностей, о том, как нужно дорожить тем, что имеешь".
Она добавляет: все члены экипажа по-прежнему работают в компании "Уральские авиалинии".

"Чудо на Гудзоне"

Сертифицированный летчик-инструктор Кит Чианфрани, в прошлом расследовавший авиационные инциденты для сухопутных сил США, в беседе с РИА Новости, говоря о приземлении лайнера в кукурузу, вспомнил "чудо на Гудзоне", которое произошло за десять лет до российского инцидента. "Обоим командирам воздушного судна пришлось спланировать", — рассказывал Чианфрани.
КВС Салли Салленбергер успешно посадил самолет А320 на реку Гудзон в Нью-Йорке, после того как отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей гусей. Авиапроисшествие легло в основу знаменитого фильма.
© предоставлено "Каро Премьер"Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"
Кадр из фильма Чудо на Гудзоне
© предоставлено "Каро Премьер"
Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"
Лента "Чудо на Гудзоне" — и о невероятной посадке, и о работе Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). В ней показано, что чувствовали пилоты во время полета и расследования, которое грозило уголовной ответственностью.
Кстати, еще в 1963-м Ту-124 авиакомпании "Аэрофлот" рейса Таллин — Москва после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих двигателей приводнился на Неву. Комиссия, расследовавшая инцидент, возложила ответственность на экипаж, но позже обвинения сняли.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПорт на Неве в Санкт-Петербурге
Порт на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Порт на Неве в Санкт-Петербурге

Двенадцать лет и 81 жизнь

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев вспоминает другую историю. В 2010-м экипаж Ту-154М авиакомпании "Алроса" во время пассажирского рейса Удачный — Москва совершил экстренную посадку в бывшем аэропорту Ижма — на полосу, давно выведенную из эксплуатации.
"Это пример героизма в первую очередь начальника вертолетной площадки Сергея Сотникова, который поддерживал ВПП в приемлемом состоянии для посадки тяжелого лайнера", — подчеркивает Пантелеев. Сотников по собственной инициативе 12 лет следил за полосой. Эта история показана в новогоднем фильме "Елки 2".
Пилоты позже признались, что увидели аэропорт случайно. Все пассажиры и члены экипажа — 81 человек — остались живы.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Ту-154М выполняет проход над полосой перед совершением посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Ту-154М Ижма выполняет проход над полосой, перед совершением посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Ту-154М выполняет проход над полосой перед совершением посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Вспоминает эксперт и приземление Ту-204 под Омском с полностью выключенными двигателями. Инцидент произошел в 2002-м. Самолет следовал по маршруту Франкфурт-на-Майне — Новосибирск. Аэропорт Толмачево из-за погоды принять судно не смог, а к моменту захода на запасной у лайнера закончилось топливо. Двигатели встали. До полосы было 15 километров, но удалось спасти и более ста пассажиров, и машину.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСамолет ТУ-204СМ
Самолет ТУ-204СМ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет ТУ-204СМ

Финальный рубеж

"В авиации предпринимают самые строгие экстраординарные меры безопасности", — говорит Олег Пантелеев. Все системы многократно дублируются, уточняет эксперт. Если произошел отказ какого-то узла или агрегата, самолет спокойно продолжает полет.
"Но финальным рубежом защиты, когда на системы уже надежды нет, остается экипаж", — отмечает Пантелеев. Если сотрудники четко действуют в критической ситуации и не паникуют, до нас чаще доходит информация о невероятных случаях спасения самолетов, пассажиров и тех, кто на земле.
Первый советский реактивный межконтинентальный пассажирский самолёт Ил-62. Самолет Ил-62 компании Аэрофлот в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Сто лет в небе: удивительная история гражданской авиации в России
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