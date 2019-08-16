Американские эксперты сравнили посадку А321 в поле с "чудом на Гудзоне"

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Пилоты "Уральских авиалиний", которым удалось посадить аварийный пассажирский лайнер на кукурузное поле, во многом повторили "чудо на Гудзоне", считают опрошенные РИА Новости эксперты в США.

Десять лет назад командир лайнера А320 Салли Салленбергер успешно посадил самолет на реку Гудзон в Нью-Йорке после того, как у машины отказали оба двигателя из-за столкновения со стаей гусей. Никто из 155 пассажиров не погиб. В четверг российские пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет А321 на поле близ аэропорта "Жуковский" после того, как в оба двигателя попали чайки. В этот раз также обошлось без жертв.

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"Это похоже во многих отношениях - обоим (командирам воздушного судна) пришлось спланировать", - сказал РИА Новости сертифицированный летчик-инструктор Кит Чианфрани, который в прошлом расследовал авиационные инциденты для сухопутных сил США, а сейчас возглавляет консалтинговую компанию Aviation Safety Consultants.

С этим согласен эксперт по авиационной безопасности, профессор Массачусетского технологического института (MIT) Арнольд Барнетт.

"Пилоты проделали блестящую работу, их достижение сравнимо с "чудом на Гудзоне". К счастью, они были на более низкой высоте, когда произошло столкновение с птицами, но у них было намного меньше времени, чтобы решить, как отреагировать на экстренную ситуацию. Они очень умно использовали имевшееся время и заслужили восхищение всего мира", - сказал Барнетт, бывший сотрудник Федерального управления гражданской авиации и Управления по транспортной безопасности США, который сотрудничал в области безопасности с десятками авиакомпаний и аэропортов.

При этом Чианфрани считает, что в случае с Салленбергером роль сыграло именно решение пилота не пытаться приземлиться в аэропорту, а планировать на реку, российскому же летчику "во многом повезло, что впереди было поле, он просто направился к нему". Правда, сам командир воздушного судна Дамир Юсупов изложил в СМИ иную версию: по его словам, он рассматривал различные варианты посадки. Сначала Юсупов рассчитывал развернуться и сесть на одном двигателе, но затем увидел, что второй двигатель теряет мощность, и посадил машину в поле.

Американский летчик Чианфрани похвалил решение российского экипажа не выпускать шасси. "Думаю, что это, вероятно, было хорошим выбором — приземлиться с поднятым шасси... Я рад, что не было пожара или серьезного разлома корпуса самолета, это спасло множество жизней", - сказал Чианфрани. Он напомнил, что при посадке на воду влияние удара на пассажиров меньше, чем при экстренном приземлении.