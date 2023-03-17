https://ria.ru/20230317/apl-1858504691.html
"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом
"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом - РИА Новости, 17.03.2023
"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подлодку проекта 941 ("Акула")... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:23
2023-03-17T10:23
2023-03-17T10:23
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подлодку проекта 941 ("Акула") "Дмитрий Донской", и вместо утилизации создать на её основе учебно-выставочный комплекс. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Письмо, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву, подписано исполнительным директором движения Вадимом Мироненко. "В преддверии Дня моряка-подводника (19 марта) хотим обратиться к вам с просьбой сохранить для наших потомков ещё один символ нашей страны – уникальный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" (проект 941 "Акула"), выведенный в 2022 году из боевого состава ВМФ России", - говорится в обращении. По мнению ветеранов, "Дмитрий Донской" не нужно утилизировать, вместо этого из субмарины можно сделать учебно-выставочный комплекс. "Подобные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, не должны заканчивать свой славный боевой путь на свалке истории как груда металлолома", - подчеркивается в сообщении. АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодка была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн. По данным источника РИА Новости в военно-промышленном комплексе, АПЛ по состоянию на июль 2022 "Дмитрий Донской" был выведен из состава ВМФ РФ и подлежал утилизации.
https://ria.ru/20220720/apl-1803603901.html
https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмф рф, россия
"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом
"Ветераны России" попросили не пускать уникальную АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подлодку проекта 941 ("Акула") "Дмитрий Донской", и вместо утилизации создать на её основе учебно-выставочный комплекс.
Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Письмо, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
, спикеру Госдумы Вячеславу Володину
, министру обороны РФ Сергею Шойгу
и гендиректору "Росатома
" Алексею Лихачеву
, подписано исполнительным директором движения Вадимом Мироненко.
"В преддверии Дня моряка-подводника (19 марта) хотим обратиться к вам с просьбой сохранить для наших потомков ещё один символ нашей страны – уникальный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" (проект 941 "Акула"), выведенный в 2022 году из боевого состава ВМФ России
", - говорится в обращении.
По мнению ветеранов, "Дмитрий Донской" не нужно утилизировать, вместо этого из субмарины можно сделать учебно-выставочный комплекс.
Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ
"Подобные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, не должны заканчивать свой славный боевой путь на свалке истории как груда металлолома", - подчеркивается в сообщении.
АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР
в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодка была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн.
По данным источника РИА Новости в военно-промышленном комплексе, АПЛ по состоянию на июль 2022 "Дмитрий Донской" был выведен из состава ВМФ РФ и подлежал утилизации.
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