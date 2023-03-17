https://ria.ru/20230317/apl-1858504691.html

"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом

"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом - РИА Новости, 17.03.2023

"Ветераны России" попросили не пускать АПЛ "Дмитрий Донской" на металлолом

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подлодку проекта 941 ("Акула")... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:23

2023-03-17T10:23

2023-03-17T10:23

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к российским властям с просьбой сохранить уникальную атомную подлодку проекта 941 ("Акула") "Дмитрий Донской", и вместо утилизации создать на её основе учебно-выставочный комплекс. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости. Письмо, адресованное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву, подписано исполнительным директором движения Вадимом Мироненко. "В преддверии Дня моряка-подводника (19 марта) хотим обратиться к вам с просьбой сохранить для наших потомков ещё один символ нашей страны – уникальный атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" (проект 941 "Акула"), выведенный в 2022 году из боевого состава ВМФ России", - говорится в обращении. По мнению ветеранов, "Дмитрий Донской" не нужно утилизировать, вместо этого из субмарины можно сделать учебно-выставочный комплекс. "Подобные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире, не должны заканчивать свой славный боевой путь на свалке истории как груда металлолома", - подчеркивается в сообщении. АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодка была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн. По данным источника РИА Новости в военно-промышленном комплексе, АПЛ по состоянию на июль 2022 "Дмитрий Донской" был выведен из состава ВМФ РФ и подлежал утилизации.

https://ria.ru/20220720/apl-1803603901.html

https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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