https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html

Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии

Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии

С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:15

2023-03-17T06:15

2023-03-17T06:15

туризм

новости - туризм

абхазия

адлер

сухум

ржд

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР. Пассажиры прибудут на поезде на вокзал Адлера и там пересядут на специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи-Гагра- Пицунда-Гудаута-Новый Афон-Сухум.Ежедневно запланировано восемь рейсов с интервалами от 50 минут до 1,5 часов: первое отправление – в 5:30 утра, последнее – в 14:50. Согласно расписанию, переезд в Гагру займет три часа 20 минут, в Пицунду – четыре часа, в Гудауту – пять часов и десять минут, в Новый Афон – пять часов 50 минут, в Сухум – шесть часов 40 минут.В обратном направлении – из Сухума в Сочи – автобусы будут курсировать с 00:30, последний дневной рейс стоит в расписании в 16 часов.Продажа единого билета в Абхазию уже открыта. Проезд на автобусе из Адлера обойдется в сумму от 582 рублей до Гагры и в 806 рублей – до Сухума.В РЖД напомнили, что при покупке единого билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например, "откуда" − Москва, "куда" − Пицунда.Туроператоры пока оценивают мультимодальный маршрут сдержанно: лишь как потенциально рабочую схему, особенно с учетом резко возросшего спроса на отдых в Абхазии на лето 2023 года. В прошлом году комбинированным билетом воспользовались 0,0035 процента из 1,15 миллиона приехавших в республику россиян.Интерес может быть выше, если автобусы будут отправляться каждые полчаса и на границе для них будет действовать "зеленый коридор", говорят эксперты ассоциации.

https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

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сухум

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, абхазия, адлер, сухум, ржд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии