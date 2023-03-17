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Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
06:15 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/abkhaziya-1858420246.html
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии
С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:15
2023-03-17T06:15
туризм
новости - туризм
абхазия
адлер
сухум
ржд
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР. Пассажиры прибудут на поезде на вокзал Адлера и там пересядут на специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи-Гагра- Пицунда-Гудаута-Новый Афон-Сухум.Ежедневно запланировано восемь рейсов с интервалами от 50 минут до 1,5 часов: первое отправление – в 5:30 утра, последнее – в 14:50. Согласно расписанию, переезд в Гагру займет три часа 20 минут, в Пицунду – четыре часа, в Гудауту – пять часов и десять минут, в Новый Афон – пять часов 50 минут, в Сухум – шесть часов 40 минут.В обратном направлении – из Сухума в Сочи – автобусы будут курсировать с 00:30, последний дневной рейс стоит в расписании в 16 часов.Продажа единого билета в Абхазию уже открыта. Проезд на автобусе из Адлера обойдется в сумму от 582 рублей до Гагры и в 806 рублей – до Сухума.В РЖД напомнили, что при покупке единого билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например, "откуда" − Москва, "куда" − Пицунда.Туроператоры пока оценивают мультимодальный маршрут сдержанно: лишь как потенциально рабочую схему, особенно с учетом резко возросшего спроса на отдых в Абхазии на лето 2023 года. В прошлом году комбинированным билетом воспользовались 0,0035 процента из 1,15 миллиона приехавших в республику россиян.Интерес может быть выше, если автобусы будут отправляться каждые полчаса и на границе для них будет действовать "зеленый коридор", говорят эксперты ассоциации.
https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html
абхазия
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новости - туризм, абхазия, адлер, сухум, ржд, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Адлер, Сухум, РЖД, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии

АТОР: туристы могут купить единый билет на поезд и автобус, чтобы летом попасть в Абхазию

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры у туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи
Пассажиры у туристического поезда Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР.
Пассажиры прибудут на поезде на вокзал Адлера и там пересядут на специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи-Гагра- Пицунда-Гудаута-Новый Афон-Сухум.
Ежедневно запланировано восемь рейсов с интервалами от 50 минут до 1,5 часов: первое отправление – в 5:30 утра, последнее – в 14:50. Согласно расписанию, переезд в Гагру займет три часа 20 минут, в Пицунду – четыре часа, в Гудауту – пять часов и десять минут, в Новый Афон – пять часов 50 минут, в Сухум – шесть часов 40 минут.
В обратном направлении – из Сухума в Сочи – автобусы будут курсировать с 00:30, последний дневной рейс стоит в расписании в 16 часов.
Продажа единого билета в Абхазию уже открыта. Проезд на автобусе из Адлера обойдется в сумму от 582 рублей до Гагры и в 806 рублей – до Сухума.
В РЖД напомнили, что при покупке единого билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например, "откуда" − Москва, "куда" − Пицунда.
Туроператоры пока оценивают мультимодальный маршрут сдержанно: лишь как потенциально рабочую схему, особенно с учетом резко возросшего спроса на отдых в Абхазии на лето 2023 года. В прошлом году комбинированным билетом воспользовались 0,0035 процента из 1,15 миллиона приехавших в республику россиян.
Интерес может быть выше, если автобусы будут отправляться каждые полчаса и на границе для них будет действовать "зеленый коридор", говорят эксперты ассоциации.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
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