Эксперты рассказали, как летом удобнее всего попасть на курорты Абхазии
АТОР: туристы могут купить единый билет на поезд и автобус, чтобы летом попасть в Абхазию
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры у туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. С 30 апреля по 30 сентября РЖД открывают мультимодальный маршрут из Адлера до курортов Абхазии и обратно, сообщает АТОР.
Пассажиры прибудут на поезде на вокзал Адлера и там пересядут на специальный автобус, который следует по маршруту аэропорт Сочи-Гагра- Пицунда-Гудаута-Новый Афон-Сухум.
Ежедневно запланировано восемь рейсов с интервалами от 50 минут до 1,5 часов: первое отправление – в 5:30 утра, последнее – в 14:50. Согласно расписанию, переезд в Гагру займет три часа 20 минут, в Пицунду – четыре часа, в Гудауту – пять часов и десять минут, в Новый Афон – пять часов 50 минут, в Сухум – шесть часов 40 минут.
В обратном направлении – из Сухума в Сочи – автобусы будут курсировать с 00:30, последний дневной рейс стоит в расписании в 16 часов.
Продажа единого билета в Абхазию уже открыта. Проезд на автобусе из Адлера обойдется в сумму от 582 рублей до Гагры и в 806 рублей – до Сухума.
В РЖД напомнили, что при покупке единого билета онлайн необходимо указывать пункт отправления и конечный пункт прибытия, например, "откуда" − Москва, "куда" − Пицунда.
Туроператоры пока оценивают мультимодальный маршрут сдержанно: лишь как потенциально рабочую схему, особенно с учетом резко возросшего спроса на отдых в Абхазии на лето 2023 года. В прошлом году комбинированным билетом воспользовались 0,0035 процента из 1,15 миллиона приехавших в республику россиян.
Интерес может быть выше, если автобусы будут отправляться каждые полчаса и на границе для них будет действовать "зеленый коридор", говорят эксперты ассоциации.