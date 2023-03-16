https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

Главная санкционная ставка Запада бита

Главная санкционная ставка Запада бита - РИА Новости, 16.03.2023

Главная санкционная ставка Запада бита

То, о чем давно писали адекватные аналитики, случилось — наружу полезли яркие цветочки американской внешней политики. Вчера министр энергетики Саудовской Аравии РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:00

2023-03-16T08:00

2023-03-16T11:55

аналитика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

сша

нато

опек

джо байден

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То, о чем давно писали адекватные аналитики, случилось — наружу полезли яркие цветочки американской внешней политики. Вчера министр энергетики Саудовской Аравии в интервью Energy Intelligence без всякой двойственности толкования прямо заявил, что в случае малейшей попытки ввести ценовой потолок на саудовскую нефть его страна резко снизит добычу и полностью прекратит ее продажу всем, кто будет вовлечен в данный процесс.Выступление Абдель Азиза бен Сальмана — это очередная, но критически важная веха в глобальном противостоянии, которое ведет Россия и куда помимо своей воли вовлечены страны, претендующие на независимость, в особенности энергетическую.Когда родился современный санкционный проект удушения нашей страны, знают только в закрытых кабинетах ЦРУ, однако совершенно точно можно констатировать, что попытки либо уничтожить, либо хотя бы набросить на Россию предельно жесткую узду начались задолго до начала СВО. Согласно доминирующей на Западе доктрине, самым уязвимым местом, от которого зависит экономическое благосостояние нашей страны, является топливно-энергетический сектор, точнее, экспорт углеводородов. Именно сюда вначале образным шилом, а затем уже вполне осязаемым санкционным тараном и начали бить граждане из Вашингтона, привлекая к этому делу своих верных европейских миньонов.Но картина, которая для рядового обывателя кажется одномерной, на самом деле представляет собой комплексную, сложнейшую игру, где самостоятельные и ведомые фигуры ходят в любую сторону на много уровней вниз, а последствия ходов зачастую не проявляются годами.Объявив Россию абсолютным злом современности, США бросились отрабатывать, как сказали бы в боксе, все возможные связки и комбинации ударов. Полное и частичное эмбарго, шантаж сторонних покупателей, атаки на трубопроводную и транспортную инфраструктуру, запрет страхования и — как вишенка на торте — введение потолка цен. Только очень недалекий человек поверил бы, что все эти финансовые капканы и энергетические гильотины предназначены только для русских. Любое адекватное правительство в любой стране — экспортере энергоресурсов сразу понимало, что в случае успешной реализации следующим на очереди могут стать (и станут) уже они. Потому что современный демократический мир — он не про свободу, он про американскую гегемонию и жесткое усмирение всех, кто осмелился иметь собственное мнение.Хроника событий прошлого года явно показывает две крепко связанные между собой тенденции: чем больше санкций вводилось против российского экспорта энергоресурсов, тем сильнее и стремительнее охлаждались отношения Соединенных Штатов даже с самыми старыми союзниками вне блока НАТО. И вовсе не по инициативе американцев.США, которые являются крупнейшим производителем сырой нефти в мире, добывая порядка 14 миллионов баррелей в сутки, весь прошлый год в киношно-ковбойской манере давили на страны, входящие в неформальное образование ОПЕК+. Главным и неоспоримым результатом этого стал демонстративный саботаж со стороны всех без исключения государств, обладающих промышленными запасами нефти и газа. Наиболее показательной стала ситуация во взаимоотношениях с Саудовской Аравией.Примечательно, что до осени прошлого года представители королевства не делали явно недружественных жестов в адрес Вашингтона, ограничиваясь дипломатическими отговорками. Но в сентябре 2022-го случился международный скандал, когда Лондон официально отказался пускать на похороны почившей королевы принца Мохаммеда бен Сальмана. Буквально через две недели в Эр-Рияд прилетел Джо Байден, который прямо требовал увеличить добычу нефти, чтобы не допустить роста ее стоимости на международных рынках. Расчет был прост, если бы саудиты — крупнейший в регионе производитель нефти — прогнулись, это позволило бы давить, используя данный прецедент как рычаг, на прочие страны региона, а также государства Африки. Саудовская Аравия демонстративно отказалась выполнять назойливые пожелания, и это решение стало камнем, который, попав между шестерней американской внешнеполитической машины, заставил ту сбоить.После показательной порки Байдена восточные принцы провели открытые встречи с Россией на уровне МИД и министерств энергетики, а потом и вовсе оглушительно хлопнули крышкой рояля. Той же осенью 2022 года Саудовская Аравия не только заключила дополнительные соглашения с Китаем на поставки колоссальных объемов нефти, но и запустила работу по переводу всех расчетов по данным сделкам в национальные валюты. Добывая в среднем 10,4 миллиона бочек нефти в сутки, Эр-Рияд по итогам прошлого года показал следующие экспортные результаты: 22 процента саудовской нефти отправилось в Китай, 16 — в Японию, 13 — в Южную Корею, 11 — в Индию и столько же в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Если говорить о сортаменте, то 32 процента пришлось на нефть марки Arab Light, 19 процентов составила Arab Extra Light, еще 14 забрала Arab Heavy и не менее 12 процентов отошло Arab Medium. Как итог упрямой политики соблюдения национальных интересов — только за декабрь 2022 года Саудовская Аравия заработала от экспорта нефти 23 миллиарда долларов.Мировое политическое поле — это не идиллическая поляна, а арена, на которой каждый самостоятельный игрок тащит одеяло на себя и пристально следит за происходящим вокруг. Твердость и неуступчивость России, ее успешное отстаивание собственных интересов и иммунитет к рекордным ограничительным мерам стали примером и сигналом для остальных. В первую очередь, конечно, для Китая, который еще более утвердился в своей стратегии экономического противостояния Соединенным Штатам.Рядом расположилась Индия. Несколько дней назад пошел массовый вброс о том, что Дели якобы присоединился к западным санкциям и не будет покупать российскую нефть выше установленных цен. Об этом, в частности, написало американское агентство Bloomberg, что вызвало небывалое ликование в западной прессе. Но два дня спустя Индия вышла с официальным заявлением, где было дословно сказано, что страна будет покупать российскую нефть, исходя исключительно из двусторонних соглашений и собственных интересов, а на все потолки в 60 долларов за баррель они плевать хотели.Западная пропаганда и дальше будет изображать нашу страну как отсталую тоталитарную бензоколонку. Когнитивная и историческая же проблема Запада заключается в том, что на самом деле Россия стала тем маяком, что устоял под напором небывалого злого шторма, и на его яркий луч потянулись другие, осознавшие, что мир окончательно изменился.

https://ria.ru/20230315/neft-1857912712.html

https://ria.ru/20230315/neft-1857906457.html

https://ria.ru/20230314/neft-1857901212.html

https://ria.ru/20230315/neft-1857990735.html

https://ria.ru/20230312/potolok-1857392748.html

россия

саудовская аравия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, сша, нато, опек, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), санкции в отношении россии