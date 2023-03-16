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В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей - РИА Новости, 16.03.2023
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Амурская область
Амурская область
 
13:57 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/worldskills-1858292556.html
В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей
В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей - РИА Новости, 16.03.2023
В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей
Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:57
2023-03-16T13:57
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
worldskills russia
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей, сообщает правительство Амурской области. Проведение соревнований и внедрение государственной итоговой аттестации обсудили на совещании в правительстве области. "Конкурсы профмастерства и дэмоэкзамены – хорошая возможность для выпускников показать потенциальным работодателям свои навыки. В этом году из 107 экспертов на экзаменах 83 – представители компаний из строительной отрасли, ЖКХ и сферы услуг. В качестве экспертов нужно привлекать работодателей максимально, это поможет выпускникам с трудоустройством", - сказал Орлов. С 24 по 28 апреля в Амурской области пройдет восьмой региональный чемпионат профмастерства, в этом году он сменил своё название с "WorldSkills Russia" на "Профессионалы". В 2022 году чемпионат профмастерства не проводился, в 2021 году амурские студенты соревновались в 40 компетенциях, в этом их количество планируют увеличить до 54. Увеличится и количество участников, их будет 300 (в 2021 – 244 человека). Как рассказала первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская, всё большую популярность среди студентов набирает и участие в демонстрационном экзамене при сдаче государственной итоговой аттестации. В нынешнем году вдвое увеличили число компетенций - с 25 до 51, по которым ребята смогут проходить госаттестацию. Это дало значительный рост (с 1500 до 2300 выпускников) числа желающих сдавать демоэкзамен.
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амурская область, василий орлов (губернатор), worldskills russia, россия
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), WorldSkills Russia, Россия
В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей

Глава Приамурья Орлов: на конкурс профмастерства надо привлечь работодателей как экспертов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Национальный чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей, сообщает правительство Амурской области.
Проведение соревнований и внедрение государственной итоговой аттестации обсудили на совещании в правительстве области.
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"Конкурсы профмастерства и дэмоэкзамены – хорошая возможность для выпускников показать потенциальным работодателям свои навыки. В этом году из 107 экспертов на экзаменах 83 – представители компаний из строительной отрасли, ЖКХ и сферы услуг. В качестве экспертов нужно привлекать работодателей максимально, это поможет выпускникам с трудоустройством", - сказал Орлов.
С 24 по 28 апреля в Амурской области пройдет восьмой региональный чемпионат профмастерства, в этом году он сменил своё название с "WorldSkills Russia" на "Профессионалы". В 2022 году чемпионат профмастерства не проводился, в 2021 году амурские студенты соревновались в 40 компетенциях, в этом их количество планируют увеличить до 54. Увеличится и количество участников, их будет 300 (в 2021 – 244 человека).
Как рассказала первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская, всё большую популярность среди студентов набирает и участие в демонстрационном экзамене при сдаче государственной итоговой аттестации. В нынешнем году вдвое увеличили число компетенций - с 25 до 51, по которым ребята смогут проходить госаттестацию. Это дало значительный рост (с 1500 до 2300 выпускников) числа желающих сдавать демоэкзамен.
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