В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей
Глава Приамурья Орлов: на конкурс профмастерства надо привлечь работодателей как экспертов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей, сообщает правительство Амурской области.
Проведение соревнований и внедрение государственной итоговой аттестации обсудили на совещании в правительстве области.
"Конкурсы профмастерства и дэмоэкзамены – хорошая возможность для выпускников показать потенциальным работодателям свои навыки. В этом году из 107 экспертов на экзаменах 83 – представители компаний из строительной отрасли, ЖКХ и сферы услуг. В качестве экспертов нужно привлекать работодателей максимально, это поможет выпускникам с трудоустройством", - сказал Орлов.
С 24 по 28 апреля в Амурской области пройдет восьмой региональный чемпионат профмастерства, в этом году он сменил своё название с "WorldSkills Russia" на "Профессионалы". В 2022 году чемпионат профмастерства не проводился, в 2021 году амурские студенты соревновались в 40 компетенциях, в этом их количество планируют увеличить до 54. Увеличится и количество участников, их будет 300 (в 2021 – 244 человека).
Как рассказала первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская, всё большую популярность среди студентов набирает и участие в демонстрационном экзамене при сдаче государственной итоговой аттестации. В нынешнем году вдвое увеличили число компетенций - с 25 до 51, по которым ребята смогут проходить госаттестацию. Это дало значительный рост (с 1500 до 2300 выпускников) числа желающих сдавать демоэкзамен.