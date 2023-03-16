https://ria.ru/20230316/worldskills-1858292556.html

В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей

В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей - РИА Новости, 16.03.2023

В Приамурье на конкурс профмастерства как экспертов привлекут работодателей

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:57

2023-03-16T13:57

2023-03-16T13:57

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

worldskills russia

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил на демоэкзамены чемпионата профмастерства "Профессионалы" в качестве экспертов максимально привлечь работодателей, сообщает правительство Амурской области. Проведение соревнований и внедрение государственной итоговой аттестации обсудили на совещании в правительстве области. "Конкурсы профмастерства и дэмоэкзамены – хорошая возможность для выпускников показать потенциальным работодателям свои навыки. В этом году из 107 экспертов на экзаменах 83 – представители компаний из строительной отрасли, ЖКХ и сферы услуг. В качестве экспертов нужно привлекать работодателей максимально, это поможет выпускникам с трудоустройством", - сказал Орлов. С 24 по 28 апреля в Амурской области пройдет восьмой региональный чемпионат профмастерства, в этом году он сменил своё название с "WorldSkills Russia" на "Профессионалы". В 2022 году чемпионат профмастерства не проводился, в 2021 году амурские студенты соревновались в 40 компетенциях, в этом их количество планируют увеличить до 54. Увеличится и количество участников, их будет 300 (в 2021 – 244 человека). Как рассказала первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская, всё большую популярность среди студентов набирает и участие в демонстрационном экзамене при сдаче государственной итоговой аттестации. В нынешнем году вдвое увеличили число компетенций - с 25 до 51, по которым ребята смогут проходить госаттестацию. Это дало значительный рост (с 1500 до 2300 выпускников) числа желающих сдавать демоэкзамен.

https://ria.ru/20230225/festival-1854287099.html

https://ria.ru/20230313/investitsii-1857477117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, василий орлов (губернатор), worldskills russia, россия