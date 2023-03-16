https://ria.ru/20230316/wildberries-1858458953.html
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries
Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T23:23
2023-03-16T23:23
2023-03-16T23:23
сергей обухов
wildberries
госдума рф
кпрф
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries. Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности". "Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - написал депутат в своем телеграм-канале. Отдельно парламентарий подчеркнул, что КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи". Депутат выразил надежду, что в связи с этой историей может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли". "В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы", - добавил Обухов.
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html
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сергей обухов, wildberries, госдума рф, кпрф, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Сергей Обухов, Wildberries, Госдума РФ, КПРФ, Общество, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries
Депутат Обухов направил запрос в Генпрокуратуру из-за недовольства работников Wildberries
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос
в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries.
Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".
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"Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - написал депутат в своем телеграм-канале.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи".
Депутат выразил надежду, что в связи с этой историей может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли".
"В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы", - добавил Обухов.
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