Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858458953.html
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries - РИА Новости, 16.03.2023
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries
Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T23:23
2023-03-16T23:23
сергей обухов
wildberries
госдума рф
кпрф
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries. Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности". "Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - написал депутат в своем телеграм-канале. Отдельно парламентарий подчеркнул, что КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи". Депутат выразил надежду, что в связи с этой историей может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли". "В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы", - добавил Обухов.
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858266535.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_ffcb26ad366d1e3bb0b0915a0812693d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей обухов, wildberries, госдума рф, кпрф, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Сергей Обухов, Wildberries, Госдума РФ, КПРФ, Общество, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Депутат Госдумы направил запрос в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries

Депутат Обухов направил запрос в Генпрокуратуру из-за недовольства работников Wildberries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд депутатский запрос в связи с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries.
Во вторник владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Минпромторг призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками
Вчера, 15:21
"Направил депутатские запросы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру, Минтруд и даже написал письмо лично госпоже Бакальчук, указав в нем все требования бастующих", - написал депутат в своем телеграм-канале.
Отдельно парламентарий подчеркнул, что КПРФ поддерживает "всех пострадавших от рук менеджмента Wildberries - как владельцев ПВЗ, так и работников пунктов выдачи".
Депутат выразил надежду, что в связи с этой историей может быть образован "боеспособный профсоюз работников отрасли".
"В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы", - добавил Обухов.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Wildberries отменил свыше десяти тысяч некорректных штрафов
Вчера, 12:45
 
Сергей ОбуховWildberriesГосдума РФКПРФОбществоГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала