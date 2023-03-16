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В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:51
2023-03-16T10:51
2023-03-16T10:51
общество
ленинградская область
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на 4 дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставив указанным лицам возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Правительство данный законопроект не поддержало, так как в проекте отсутствуют положения, которые определяют источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, следует из заключения кабмина.
https://ria.ru/20230314/invalid-1857801954.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ленинградская область, госдума рф
Общество, Ленинградская область, Госдума РФ
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
В ГД внесли проект о четырех допвыходных в месяц для родителей детей-инвалидов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на 4 дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
"В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставив указанным лицам возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Правительство данный законопроект не поддержало, так как в проекте отсутствуют положения, которые определяют источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, следует из заключения кабмина.
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