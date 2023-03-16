Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:51 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/vykhodnye-1858230529.html
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов
Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:51
2023-03-16T10:51
общество
ленинградская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на 4 дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставив указанным лицам возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Правительство данный законопроект не поддержало, так как в проекте отсутствуют положения, которые определяют источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, следует из заключения кабмина.
https://ria.ru/20230314/invalid-1857801954.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, госдума рф
Общество, Ленинградская область, Госдума РФ
В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

В ГД внесли проект о четырех допвыходных в месяц для родителей детей-инвалидов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на 4 дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставив указанным лицам возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Правительство данный законопроект не поддержало, так как в проекте отсутствуют положения, которые определяют источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, следует из заключения кабмина.
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск
14 марта, 15:35
 
ОбществоЛенинградская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала