https://ria.ru/20230316/vykhodnye-1858230529.html

В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023

В ГД внесли проект о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:51

2023-03-16T10:51

2023-03-16T10:51

общество

ленинградская область

госдума рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работающим родителям, осуществляющим уход за инвалидами с детства I и II групп, право на 4 дополнительных выходных в месяц до достижения детьми 23 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "В целях дополнительной социальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I и II групп, настоящим законопроектом предлагается внести изменение в часть первую статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации, предоставив указанным лицам возможность получения дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц до достижения инвалидом с детства I и II групп возраста 23 лет", — сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Правительство данный законопроект не поддержало, так как в проекте отсутствуют положения, которые определяют источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, следует из заключения кабмина.

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ленинградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ленинградская область, госдума рф