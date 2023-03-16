Встреча Эрдогана и Асада стала необходимостью, считает турецкий историк
Турецкий историк Перинчик: встреча Эрдогана и Асада стала необходимостью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада стала потребностью, фундаментом нормализации отношения Анкары и Дамаска станет восстановление территориальной целостности САР, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Ранее Асад в интервью РИА Новости сообщил, что готов встретиться с Эрдоганом только после вывода турецких войск из Сирии
"Нормализация между Анкарой и Дамаском, сотрудничество между этими странами, в частности, встреча между Эрдоганом и Асадом стала потребностью. Фундаментом этого процесса будет восстановление территориальной целостности Сирии. В этом контексте Турция, РФ и Сирии должны объединить силы против элементов, которые мешают восстановлению целостности САР. А эти элементы известны – фундаментальные террористические группировки, сепаратистские силы, за которыми стоят США. Необходимо создать единый фронт на Идлибе, и Восточном Евфрате как против Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции), так и террористических группировок. После всего этого турецкие силы уйдут оттуда. Цель, повторюсь, восстановление территориальной целостности Сирии", - сказал Перинчек.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.