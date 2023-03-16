https://ria.ru/20230316/uran-1858283124.html
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии - РИА Новости, 16.03.2023
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:27
2023-03-16T13:27
2023-03-16T13:35
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение, сообщили РИА Новости представители агентства.Уточняется, что инспекторы МАГАТЭ в ходе проверочных мероприятий 14 марта обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в виде концентрата урановой руды, не находились, как было заявлено ранее, на одном из объектов в Ливии. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду проинформировал об этом государства-члены МАГАТЭ."Дальнейшие действия Агентства будут связаны с выяснением обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, магатэ, в мире
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии