https://ria.ru/20230316/uran-1858283124.html

МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии

МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии - РИА Новости, 16.03.2023

МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:27

2023-03-16T13:27

2023-03-16T13:35

ливия

магатэ

в мире

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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение, сообщили РИА Новости представители агентства.Уточняется, что инспекторы МАГАТЭ в ходе проверочных мероприятий 14 марта обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в виде концентрата урановой руды, не находились, как было заявлено ранее, на одном из объектов в Ливии. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду проинформировал об этом государства-члены МАГАТЭ."Дальнейшие действия Агентства будут связаны с выяснением обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html

ливия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливия, магатэ, в мире