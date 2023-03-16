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МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии - РИА Новости, 16.03.2023
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13:27 16.03.2023 (обновлено: 13:35 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/uran-1858283124.html
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии - РИА Новости, 16.03.2023
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:27
2023-03-16T13:35
ливия
магатэ
в мире
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение, сообщили РИА Новости представители агентства.Уточняется, что инспекторы МАГАТЭ в ходе проверочных мероприятий 14 марта обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в виде концентрата урановой руды, не находились, как было заявлено ранее, на одном из объектов в Ливии. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду проинформировал об этом государства-члены МАГАТЭ."Дальнейшие действия Агентства будут связаны с выяснением обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
https://ria.ru/20230309/uran-1856888915.html
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ливия, магатэ, в мире
Ливия, МАГАТЭ, В мире
МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи урана, хранившегося в Ливии

МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана, хранившегося в Ливии, и его нынешнее местонахождение, сообщили РИА Новости представители агентства.
Уточняется, что инспекторы МАГАТЭ в ходе проверочных мероприятий 14 марта обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в виде концентрата урановой руды, не находились, как было заявлено ранее, на одном из объектов в Ливии. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси в среду проинформировал об этом государства-члены МАГАТЭ.
"Дальнейшие действия Агентства будут связаны с выяснением обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
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